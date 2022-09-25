Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu, Kızkalesi’nde bulunan tüm kesimleri mutlu ediyor. Esnafından sporcusuna, tatilcisinden muhtarına kadar herkesin büyük beğenisini kazanan etkinlikler ile hem Kızkalesi’nin tanıtımı yapılıyor hem de bölge esnafına önemli katkı sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu, Kızkalesi’nde bulunan tüm kesimleri mutlu ediyor. Esnafından sporcusuna, tatilcisinden muhtarına kadar herkesin büyük beğenisini kazanan etkinlikler ile hem Kızkalesi’nin tanıtımı yapılıyor hem de bölge esnafına önemli katkı sağlanıyor.

Maratonu internette gördüğü anda hemen başvuru yaptığını ve çok heyecanlandığını söyleyen İpek Biçer, “Bulunduğumuz yer ve ortam çok güzel. Bu tarz şeylerin çok daha fazla yapılmasını istiyorum. Çünkü Mersin bu işe çok yatkın. Burası tarihi açıdan ve deniz olarak da çok güzel bir şehir zaten” dedi.

Etkinliğin Mersin’e çok katkı sağlayacağını söyleyen İsmail Kuşdemir ise “Burası yazlık bir şehir olduğu için, güzel katılım olmuş. Koşu, tarihi yerlerde yapılacağı için bu yerlerin bilinmesi adına da güzel bir reklam olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Tatil için Ankara’dan geldiğini söyleyen ve dans etkinliğine katılan Nahide Barış, “Çok güzel bir etkinlik. Koşuya da katılmak istedik ama maalesef tatilimiz sona erdi. O bakımdan çok üzgünüz. Dağlara gitmeyi çok arzu ediyorduk” diye konuşurken, Kezban Özmen ise “Mersine 3. gelişim. Geçen gün etkinlik başlangıcında başkanımızı da izledim. Medeniyete ve spora verdiği değer açısından bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.

“Bu yarışmanın uluslararası platformlara taşınmasını istiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e Kızkalesi’ne bakış açısı ve duyarlılığı için teşekkür ettiğini söyleyen Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale, “Bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Kızkalesi’nin, özellikle bölgenin tanıtımı anlamında çok önemsiyor ve uluslararası platformlara taşınmasını da istiyoruz. İnşallah bunu da yapacaklar, Başkanımızın konuşmasından biz bunu anladık” dedi.

Yaklaşık 25 yıldır Kızkalesi’nde otel işletmeciliği yaptığını söyleyen Ali Can Altuner ise “Şu anda bu şekilde bir etkinlik olması, otelimiz için faydalı oldu. Maratona katılmak isteyen vatandaşlarımızı misafir olarak kabul ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu organizasyon bütün esnaflarımız için faydalı oldu” diye konuştu.