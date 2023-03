Hak-Sen Konfederasyonu Kadın Komisyonu Erzurum İl Başkanı Fatma Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınların kendi değerlerinin farkında oldukları, toplumun da kadın olmanın anlam ve önemi üzerine bir kez daha düşünmesi için eşsiz bir fırsat sunan, anlam yüklü bir günün içindeyiz.

Toplumun her kesiminde yer alan, sanattan spora, ekonomiden siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır. Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, sıcacık yuvalarımızın birleştiricileri, gelecek nesillerimizin mimarlarıdırlar. Yeri geldiğinde evlerde yuvasını çekip çeviren, yaşamın her alanında koşturan kadınlar, yeri geldiğinde de en azılı düşmanların işgaline karşı duran Nenehatunlarımız, Kara Fatmalarımız, Şerife Bacılarımız olmuşlardır. Merhametin, şefkatin, fedakârlığın, sevginin simgesi olan kadınlarımız en değerli varlıklarımızdır.

8 Mart sadece kadınları anmak, kutlamak, övgüler yağdırmak için değil, kadın hakları, kadın-erkek eşitsizliği, kadına şiddet gibi konuların da tartışıldığı, gündeme getirildiği, kadınlarımıza daha çok değer verildiği gün olmalıdır.

Erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle kadına yönelik şiddet ve benzeri insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa, adaletsizliğe karşı demokrasi ve adaletle mücadele edeceğimiz, toplumsal huzurun tesis edildiği günlere erişme temennisi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."