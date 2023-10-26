İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü Haber Müdürü Nihat Kılıçoğluları, haber fotoğrafçılığı noktasındaki deneyimlerini İletişim Fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ile gazetecilik mesleğini uzun yıllardır yapan isimleri bir araya getirmeyi hedefleyen söyleşiler devam ediyor. Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Temiztürk yaptığı “Haber Fotoğrafçılığı” konulu söyleşiye Gazetecilik Bölümü öğrencileri ilgi gösterdi.

Fotoğraf olmadan haber olmayacağını ve fotoğrafın haberin kanıtı ya da tanığı olduğunu vurgulayan Gazeteci Nihat Kılıçoğulları, “Haber fotoğrafının mutlaka tekniği, öyküsü ve anlamı olmalıdır. Sanatsal kaygılar bir yana haber fotoğrafları tarafsız kalmalı, haberi tamamlamalıdır. Haber fotoğrafçısı, büyük bir özveriyle, haberin olduğu her yerde bulunarak gazete okuyucuları için haberleri görselleştirmektedirler. Yani önemli bir görevi yerine getirmektedir. Haber fotoğrafçılığı sadece fotoğraf çekme tekniği değildir, aynı zamanda düşünceyi, olayı aktarmaktadır.” dedi.

Fotoğraf sunumu ve söyleşinin ardından öğrencilerin sorularını cevaplandıran Nihat Kılıçoğulları, haber fotoğraflarının aynı zamanda birer tarihi vesika olduğunu dile getirerek, "Haberde olduğu gibi fotoğrafta objektif olmak ve doğruları aktarmak önemlidir. Bizler toplum adına önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Doğruları yazmak, doğruları fotoğraflamak ve doğruları aktarmak aynı zamanda bir haktır. Genç arkadaşlarım bu günden hak ve hukuk kavramlarını iyi öğrenmelidir." diye konuştu.