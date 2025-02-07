Eskişehir’in ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Arat ile birlikte 1963 darbesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler arasında yer alan Adnan Ercan, kılıçlı yemin töreni sonrası ihraç edilen teğmenler ile ilgili olarak "Ben bunu masum olarak görmüyorum. Hatta ihraçtan başka yargılanmalılar da" dedi.

Merhum Başkan Aydın Arat ile birlikte 1994 - 1998 yıllarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterliği yapan Adnan Ercan, 1963 ihtilali döneminde yaşananları anlattı. Askeri Ortaokul’da Aydın Arat’la beraber okuduklarını söyleyen Ercan, "Askeri Ortaokul, Askeri Lise ve Harp Okulu olmak üzere 8 sene okuduk. Tam subay olacakken 1963 ihtilali oldu. O ihtilal sebebi ile harp okulundan ayrıldık. Bizim hiçbir suçumuz, günahımız yokken 5 buçuk ay hapis yattık, yargılandık ve beraat ettik. Beraattan sonra o gün hava değişiminde olan, harp okulunda hastanede olan, okulda olan olmayan, raporlu olan bin 459 kişi okul disiplinsizliğe uymama sebebiyle ihraç ettiler. O zaman İsmet İnönü Başbakandı" dedi.

"Fetullahcılara ve ordunun içerisindeki ihtilal heveslilerini hareketlendirmekten başka bir şey değil"

Son yaşanan kılıçlı yemin töreni sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenler ile ilgili konuyu değerlendiren Ercan, "Bugün diğer subaylara baktığımız zaman harp okulunda bize uygulanan sistemin aynısına uygulamaları lazım. Askeriyenin kendisine ait bir sistemi var. Bugün 5 subayında yaptığı olay bana göre çok yanlış. Bu Fetullahcılara ve ordunun içerisindeki ihtilal heveslilerini hareketlendirmekten başka bir şey değil. Ben bunu masum olarak görmüyorum. Hatta ihraçtan başka yargılanmalılar da. Bizim bir yerlere müracaat edip de hakkımızı arama gibi bir imkânımız yoktu. O zaman askeri mahkeme vardı. Gerçi şimdi de ordunun kendisine göre bir sistemi ve disiplini var. Türkiye Fetullahcılardan, PKK’lılardan ve ihtilalcilerden kendisini yeni kurtarırken bu 5 subayın yaptığı olay bana göre ihtilalci düşünen subaylara ışık tutmaktan başka bir işe yaramıyor. Bana göre onları harekete geçirmek için yapılan bir eylem" diye anlattı.