Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Kılıçlı Mağarasının turizme kazandırılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 300 metre uzunluğa ve 650 metrekare iç alana sahip Kılıçlı Mağarasının nokta bulutu ile simülasyonu hazırlandı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Kılıçlı Mağarasının turizme kazandırılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 300 metre uzunluğa ve 650 metrekare iç alana sahip Kılıçlı Mağarasının nokta bulutu ile simülasyonu hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu’nun Cide ilçesinde Çamdibi köyünde bulunan Kılıçlı Mağarasının turizme kazandırılabilmesi için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kılıçlı Mağarasında incelemede bulunuldu. Yapılan incelemeler neticesinde Kılıçlı Mağarasının nokta bulutu ile simülasyonu hazırlandı. Hazırlanan bu simülasyonun bölgede ilk olarak kullanılan bir teknik olduğu açıklandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kılıçlı Mağarasının ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

“Kılıçlı Mağarası, 650 metrekarelik iç alana ve 300 metrelik uzunluğa sahiptir”

Kılıçlı Mağarasının 650 metrekarelik iç alana ve 300 metrelik uzunluğa sahip olduğunu söyleyen DKMP 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, yazılı yaptığı açıklamasında, “Cide ilçesinde Çamdibi köyündeki Kılıçlı Mağarası, doğal ve tarihi açıdan çok önemli bir oluşumdur. Kılıçlı Mağarası, yatay yönde gelişmiş olup, 650 metrekarelik iç alana ve 300 metrelik uzunluğa sahiptir. Mağaranın iç kısmında üç salon vardır. Birinci salon iki kattan oluşmaktadır. Birinci kattan ikinci kata 7 metrelik merdivenle çıkılmaktadır. Bu salonda mağaranın oluşum sürecinde akış gösteren suların oluşturduğu traverten havuzları ve basamakları bulunmaktadır. Tavan yüksekliği 9,92 metre olan ikinci salonda tavandaki çatlak sistemi boyunca farklı büyüklükte sarkıt, dikit, sütun ve flama gibi mağara şekilleri bulunmaktadır. Üçüncü salonda 5,30 metre uzunluğunda, 3,35 metre genişliğinde ve ortalama 1,30 metre derinliğinde bir göl bulunduğundan bu salona giriş oldukça güçtür. Son salonda yine sarkıt, dikit, duvar damlataşları ve mısır patlağı (popcorn) oluşumları gibi yoğun mağara şekillerini görmek mümkündür. Mağaranın giriş kısmı ile üçüncü salonun tabanı arasında 30 metre yükselti farkı bulunmaktadır. Farklı büyüklükte üç salon ve bu salonları birbirine bağlayan galerilerin bulunduğu mağara damlataşı oluşumları bakımından oldukça zengindir” dedi.

“Nokta bulut yöntemiyle mağara içi simülasyonu yapıldı”

Kılıçlı Mağarasının turizme kazandırılmasıyla bölge turizmine büyük katkı sunacağını belirten Çatalcam, “Kılıçlı Mağarası, Küre Dağları Milli Parkımızda turizme açılabilir mağaralar arasında yer almakta olup, mağaraya gelen noktada bir mola noktası ve yürüyüş güzergahı oluşturulmuş, gelen ziyaretçilerin mağarayı rahat gezebilmeleri için mağara içi projesinin yapılmasına ihtiyacı duyulmuştur. Bu çerçevede nokta bulut yöntemiyle mağara içi simülasyonu yapılmıştır. Bundan sonraki aşamada mağara içi projesi yapılacak olup, Proje Tabiat Varlıkları Bölge Kuruluna onaylattıktan sonra yapım işine başlanacak ve Milli Parkımızda yeni bir turizm alanı oluşturulacak olup, bölge turizmine yeni bir alan gelmiş olacaktır” diye konuştu.