Sivas’ta Kılıçkaya Barajı’nın santral kısmında meydana gelen patlamada yaralanan 1’i ağır 3 işçinin yanık tedavisine başlanıldı.

Sivas’ta Kılıçkaya Barajı’nın santral kısmında meydana gelen patlamada yaralanan 1’i ağır 3 işçinin yanık tedavisine başlanıldı.

Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı’nın santral kısmında bulunan trafo merkezinde bakım ve onarım için 4 personelin bulunduğu esnada kısa devre sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Yangında elektik teknisyeni Ertuğrul Gazi Bozdağ (30) hayatını kaybederken, Mevlut Koç, Ramazan Tüylü ve elektrik mühendisi Ertuğ Bıyık yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Yaralı 3 işçinin yanık ünitesinde tedavilerine başlanıldı. İşçilerden Mevlüt Koç’un ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri Devlet Hastanesine giderek burada patlama ve ardından çıkan yangında dumandan etkilenen diğer santral çalışanlarını ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Şimşek, olayın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi aldı.