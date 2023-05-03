CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün Van’da miting alanına giderken seçim otobüsünden seçmene küfür edilmesi büyük tepki çekti.

Dün Ağrı’dan Van’a özel uçak ile gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Ferit Melen Havalimanında partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüyle mitingin yapılacağı Beşyol Meydanı’na gelmek üzere Maraş Caddesi güzergahını kullandı. Otobüs Milli Egemenlik Caddesi’ne geldiğinde yol kenarında bekleyen bir grup ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye bağırdı. Bunun üzerine seçim otobüsünde kimliği bilinmeyen bir kişi, gruba küfür etti. Küfür, sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başta olmak üzere birçok partilinin de aynı görüntüyü küfür içeriği sansürlenmeden sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü.