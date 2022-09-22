Yeni yasama yılı öncesi İzmir’in Seferihisar ilçesinde CHP Grubu ile kampa girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kente gelerek toplantıların yapılacağı otele giriş yaptı.

Yeni yasama yılı öncesi İzmir’in Seferihisar ilçesinde CHP Grubu ile kampa girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kente gelerek toplantıların yapılacağı otele giriş yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantıları, 22-25 Eylül tarihleri arasında İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenecek. Toplantıya başkanlık edecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kente gelerek otele giriş yaptı. CHP liderine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, bugünkü programında serbest zamanın ardından partililerle akşam yemeğinde bir araya gelecek. CHP lideri, yarın saat 10.30’da basın mensuplarına bir açıklamada bulunacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantılarda, çeşitli sunumların yapılması planlanıyor. Programın üçüncü günü olan 24 Eylül Cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak. Aynı gün saat 20.00’de ise Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törene katılacak. CHP heyeti, kampta ülke gündemindeki konuları değerlendirecek. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta görüş ve öneri ile değerlendirmeler de gerçekleşecek. Partililer, 25 Eylül Pazar günü saat 10.00’da otelden çıkış yapacak.