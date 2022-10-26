Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21-23 Ekim tarihleri arasında Belediye Başkanları Çalıştayı çerçevesinde Sivas’a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21-23 Ekim tarihleri arasında Belediye Başkanları Çalıştayı çerçevesinde Sivas’a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları devam ediyor.

Kılıçdaroğlu önceki gün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında Koyulhisar ziyaretinde kendisinden ilçeye itfaiye aracı istendiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında, “Koyulhisar ilçesine uğradım. İlçenin itfaiye aracının olmadığı söylendi. Orada da söyledim; Koyulhisar Belediye Başkanımız eğer kabul ederse, kendisine bir itfaiye aracını bu hükümet yapamadı, biz parti olarak bir belediye başkanımıza rica edeceğiz, size yeni, kullanılmamış, tertemiz itfaiye aracını teslim edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Koyulhisar Belediye Başkanı seçilen Osman Epsileli sosyal medya hesabından video yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun ilçede itfaiye aracı olmadığı yönündeki iddiasını yalanlayan Epsileli; 2 adet itfaiye araçlarının bulunduğunu ama modelinin düşük olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan itfaiye aracı talebinde bulunan kişinin CHP’li bir belediye meclis üyesi olduğunun altını çizen Epsileli, “Kendileri ayın 21’inde ilçemizi ziyaret etmişlerdir. Aynı zamanda grup toplantısında Koyulhisar’ın itfaiye aracı ile ilgili açıklamalarda bulunmuşlardır. Öncelikle Koyulhisar’da itfaiye aracı yok değil, var; 2 tane itfaiye aracımız var. Bu iki aracımızın birinde de yenilikler yaptık. Şu anda Allah’a çok şükür yangınlara ve diğer kazalara müdahale etmede bir sıkıntımız yoktur ama 2 aracımız da model olarak biraz eskidir. Büyük olanı tamamen yeniledik. Hem merdiven olarak hem açılır ayaklarıyla 22 metreye kadar müdahale etmekteyiz. Yalnız burada CHP’li belediye meclis üyesi arkadaşlarımızdan birisinin bir talebi olmuştur. Bir itfaiye aracı istenmiştir. Kendileri de istendiği takdirde itfaiye aracı verilecek diye söz vermişlerdir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İtfaiye aracını kabul etmiyorum. Ülke gündeminde sanki hükümetimizin, devletimizin Koyulhisar Belediyesi’ne bir itfaiye aracı verecek gücü yok ya da yapılmıyor anlamında bir konuşma olmuştur. Bundan dolayı belediye başkanı olarak da ilçe olarak da rahatsızlık duyduk. Kendilerine bu tekliflerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Koyulhisar’a yapılan tüm çalışmaları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağının altını çizen Epsileli, “Aşağı yukarı 1, 1 buçuk yıldır bazı çalışmalarımız var, bunları paylaşmadık. Çoğu projelerimiz bitmek üzere. Bu noktada da devletten, hükümetten aldığımız yardımlar var. Burada hem MHP Sivas Milletvekilim Ahmet Özyürek’e hem de başta İsmet Bey olmak üzere AK Parti milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yani Koyulhisar’ın siyasete gündem olması hoş ve doğru olmamıştır. Bu itfaiye aracıyla ilgili devletimiz çok yerlere köprüler, binalar, ihtiyaçlar ne varsa yapıyor kaldı ki bir itfaiye aracıysa bunu Milliyetçi Hareket Partisi hükümetten ya da herhangi bir belediyesinden talebimiz olduğu takdirde karşılayacaktır. Herkese çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.