Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan belgeler, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. Evrak tesliminin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, “Millet İttifakı’nın bileşenleri siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 13’üncü cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti TBMM Grubu olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirdik. Müracaatımız kabul edildi. Kılıçdaroğlu bugün itibarıyla 13’üncü cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13’üncü cumhurbaşkanı olacaktır” ifadelerini kullandı.