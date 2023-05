Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde kamuda taşeron işçi çalıştırılmayacağını, taşeron çalışanlara kadro verileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Sinop’ta önce merkez Lala köyündeki vatandaşları kısa ziyaret etti. Ardından Boyabat ilçesinde vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde kamuda taşeron işçi çalıştırılmayacağını, taşeronda çalışanlara kadro verileceği söyledi.

Boyabat’a beşinci gelişi olduğunu hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “Boyabatlılara şunu söylüyorum, başka bir genel başkan gelmedi, beşinci keredir geliyorum ve sadece bir şey istiyorum. Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin” diye konuştu.

“Devlet taşeron işçi çalıştırmaz”

Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Taşeron işçileri biliyorum, onlar da buraya gelecekmiş ama izin vermemişler. Buradan Karayolları’nın taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın, hepinize kadro vereceğim. Onlar gibi değil, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadrolu eleman çalıştırır. Devlet ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen diye ayrımcılık da yapmaz. Öğretmen öğretmendir, bizim evlatlarımızı yetiştiriyor. Birisi alıyor 100 lira, birisi alıyor 250 lira, birisi alıyor bin lira. Böyle bir haksızlık olmaz, öğretmen öğretmendir, kadrosu kıdemi varsa herkes kıdemine göre aylığını alır” şeklinde konuştu.

“Tepkinizi sandıkta göstereceksiniz”

Gençlere ‘torpili bitireceği’ sözünü veren Kılıçdaroğlu, “Bakın dün bir baba geldi, ‘oğlum Türkiye 2. Oldu KPSS’de ama elediler sözlü imtihanda’ dedi. Bu şimdi hak mıdır Allah aşkına. Yuh çekmeyin, sandığa gidip oy verin. Tepkinizi sandıkta göstereceksiniz, oy vermeyerek göstereceksiniz. Bakınız devletin dini adalettir, adaletin olmadığı yerde bereket olmaz, hukuk olmaz, 5’li çeteler cirit atar, uyuşturucu mafyaları baronları koşar eğlenir gezer. Bizim küçük evlatlarımızı, gencecik fidan gibi çocuklarımızı zehirlerler. 5’li çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim” dedi.

Soğan fiyatı tartışmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “22 yıldır iktidardalar. Eskiye bakın, yeniye bakın bizim tarihimizde bu kadar soğan pahalandı mı? Bu kadar büyük zamlar oldu mu? Düzelteceğim, yukarıdan alacağım aşağıya vereceğim. 5’li çetelerden alacağım halka vereceğim, uyuşturucu baronlarını kovacağım yurt dışına götürülen 418 milyar doları da alacağım bu millete vereceğim” ifadelerini kullandı.

Kadınlara Aile Destekleri Sigortası sözü

Her kadının güvence altına alınması konusunda Aile Destekleri Sigortası sağlayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, “Bu sigorta dalı evlerin de kadınların güvencesi olacak. Her kadının evinde en az asgari ücret kadar her ay para girmiş olacak. Kadının banka hesabına yatacak, gideceksiniz parayı sizler çekeceksiniz. Bunu niye yapıyoruz, fakirin fakirliğini, yoksulun yoksulluğunu afiş edemezsiniz. İnsan onuru vardır. Dolayısıyla biz sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, öyle yapacağız” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet kalabalığa karanfil attı, kalp işareti yaptı.