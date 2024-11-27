CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde babası Süleyman Dökmeci’yi kaybeden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye taziye ziyaretinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen ziyarette Başkan Dökmeci, Sivrihisar Belediye Başkanlığı’nda göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan işler hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, “Sivrihisar Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışarak seçimleri almasını bildiler. Her zaman içimde bir ukteydi. 74 yıl sonra gelen başarı da emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrihisar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Caferi Tayyar Türbesi’ne ziyarette bulundu.