Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla’da millet buluşmasında halka seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında gençlere, ev hanımlarına, çiftçiye seslenirken, Türkiye’deki sığınmacı sayısını 3 bin 600 olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu 3 bin 600 rakamını iki defa tekrarladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmasında “Türkiye’nin değişime huzura, kucaklaşmaya, ayrışmaya değil, beraber olmaya ihtiyacı var. 85 milyona sözüm var. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım, ayrım yapmayacağım, herkesi kucaklayacağım. Bunlar gibi olmayacağım, toplumu kutuplaştırmayacağım. Ahlakı, adaleti egemen kılacağız. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti en sert şekilde engelleyeceğiz. İlk sözüm kadınlara. Hayat pahalılığını en acı ve derinden yaşayan evdeki kadındır. Pazara gittiğinde o yangını görür ve o yangını mutfağına taşır. Kadın evladını okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağım diye çoğu zaman düşünür. Kadın ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlüdür. Kadın ne kadar eğitimli ise toplum da o kadar eğitimlidir. Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Kadını ile erkeği ile sandığa gideceğiz. Bir çocuk açsa unutmayın 85 milyon açız demektir. O nedenle biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bütün kadınların sosyal güvense devlet olacak. Kadın tıpkı memur gibi, işçi gibi, emekli gibi gidecek bankadan aylığını alacak. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Hiçbir yoksul aile ben yoksulum diye sokağa çıkıp bana yardım edin diye cümle kullanmayacak. Yardımını zaten sosyal devlet sağlayacak. Kadınlar diyorlar ki, bize aylık yerine acaba katılım bankalarında altın hesabı açabilir misiniz? Ama limit belli. O limitlerde altın hebası açabiliriz. Sosyal devlet sizin güvenceniz olacak. Tarlada bahçede çalışan kadınlar. Gençler, onların da bütün sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Zamanı geldiğinde kadınların tamamı emeklilik hakkını kavuşmuş olacak. Böylece kırsal ve köyler boşalmayacak” dedi.

“5 milyon 300 bin genç ilk defa oy kullanacak”

“Öğretmenler atama bekliyorlar. Bütün köy okullarını açacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Böylece kırsalda çocuğunu okula göndereceğim diye kentin merkezine gelmeyecek, öğretmen orada olacak. Okul orada olacak, dolayısı ile evladını rahatlıkla okula gönderecek. Gençler benim umudum sizsiniz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez gedecek sandıkta oy kullanacak. Kırsalda sadece öğretmen değil, imam olacak, ziraat teknisyeni olacak. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner de olacak. Köyler üretim merkezi olacak. Hiç bir üretici zarar etmeyecek. Buğday et, canlı havyan, arpa, mısır dışarıdan geliyor. Türkiye cennet gibi bir ülke. Yedi iklim var bizde. Çalışan insanlarımız var. Toprağımız var, suyumuz var. Her şeyimiz var ama çiftçiyi toprağa küstürdükleri için ekip biçemiyorlar. Emin olun bu ülkeye baharları getireceğiz” dedi.

3 bin 600 sığınmacı açıklaması

Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki sığınmacılar konusuna da değinirken, 3 bin 600 sığınmacıdan söz etti. Kılıçıdaroğlu, “3 bin 600 göçmenimiz var. Yani 3 bin 600 sığınmacımız var. Bizler yetki verdiğiniz zaman en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye geri göndereceğiz. Yani yollayacağız Suriye’ye. Kaç yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Eyvallah. Ama artık yeter. Onlar kendi ülkelerinde daha mutlu olurlar. Irkçılık yapmadan onların yollarını, köylerini okullarını, evlerini kreşlerini AB fonları ile yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Götüreceğiz yerleştireceğiz oraya. Dolayısı ile bizim gençlerimiz iş, güç sahili olacak. Bizim gençlerimiz çalışacak” dedi.

“İki kırmızı çizgimiz var”

418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceklerini ve millete evereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem” dedi. Terör edeniyle kendilerini suçladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Terör örgütünün saldırdığı kişi benim, askerimiz şehit oldu. Vatanseverlik ise sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele milliyetçilik ise hiç yapamazsın. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatan ve bayrak. Nokta. Bunu yaptığınız andan itibaren her şey bitmiştir. Bizler üretirken, ne kadar güçlü olursak, dünyaya karşı da o kadar güçlü oluruz. 5 yıl içinde Akdeniz havzasının en güçlü devleti olacağız. 5 yıl içinde İstanbul’un nüfusu 2 buçuk milyon azalacak. Mersin havzası Akdeniz’in en büyük üretim merkezine dönüşecek. Kayseri’yi, Çankırı’yı Yozgat’ı demir ağlarla İskenderun limanına bağlayacağız. Lojistik masrafların tümünü devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bütün üniversiteler bilgi üretecek. Herkesin düşüncesine saygı duyacağız” dedi.