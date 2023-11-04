CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurultay’da CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt vererek, “Keşke burada anlattıklarını uzun süredir benimle çalışırken yüzüme söyleseydin” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Genel Başkanlık yarışında aday olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na konuşması sırasına birtakım eleştirilerde bulundu. Kurultayda bir daha konuşma yapmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, Özel’in eleştirilerinin ardından tekrar mikrofonu aldı ve rakibine yanıt verdi.

“Keşke burada anlattıklarını yüzüme karşı söyleseydin”

Özel ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “CHP’nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız hem uzun süre danışmanlığımı yaptı. Evet listeye koydum, e seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün PM’ye seçmediği bir büyükelçiyi hangi gerekçe ile MYK’ya taşıyacağım. Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık hiç kimse yoktur. Parti Meclisi’nde beni eleştirenin asla sözünü kesmem ve dinlerim. Uzun süredir beraber çalışıyoruz, keşke burada anlattıklarını yüzüme karşı söyleseydin” şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi değiştiremezler”

Kılıçdaroğlu, Özel’in kendisinin ABD ve İngiltere’ye gitme sebebini öğrenemediğini belirterek, “Ya Türkiye’ye teknoloji getireceğiz. Dünyanın bir numaralı üniversitesine, MIT’e gidiyorum. Hala ondan haberi olmayan bir kişi varsa ve partide görev yapıyorsa beni dinlemiyor demektir. Bakınız, Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Türkiye’nin teknoloji devrimini yakalaması lazım. Dünyanın en önemli hocalarıyla, dünyanın en önemli üniversiteleriyle görüştüm. Almanya yapay zeka merkezi. Ben oraları geziyorum. Bu ülkeye devrimi, teknoloji devrimini getirmek için mücadele ediyorum. Ve ben bunu defalarca söylüyorum ve hala burada kısır bir politik tartışma konusu oluyorsa o arkadaşlar Türkiye’yi değiştiremez ve dönüştüremezler” ifadelerini kullandı.