Gaziantep’te iş dünyası ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Gaziantep’i övmek isterken gaf yaparak, "Gaziantep hem Orta Doğu’nun hem de Kafkaslar’ın beş yıldızlı kentlerinden birisidir" dedi.

Gaziantep’te iş dünyası ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Gaziantep’i övmek isterken gaf yaparak, "Gaziantep hem Orta Doğu’nun hem de Kafkaslar’ın beş yıldızlı kentlerinden birisidir" dedi.

Gaziantep’te bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret ederek iş dünyası ile bir araya geldi. Programda iş dünyasının sorularına cevap veren Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında Gaziantep’in Kafkaslar’ın beş yıldızlı bir kenti olduğunu söyledi.

"Gaziantep hem Orta Doğu’nun hem de Kafkaslar’ın beş yıldızlı kentlerinden birisidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında, "Gaziantep için beş yıldızlı bir kent ifadeleri kullanılıyor. Doğrudur. Gaziantep hem Orta Doğu’nun hem de Kafkaslar’ın beş yıldızlı bir kentlerinden birisidir. Hem tarihsel süreç içerisinde hem de verdiği mücadeleyle, üretim zincirinin birbirini tamamlayan halkaları içerisinde ihracat gerçekleştirmiş olmasıyla son derece önemli ve güzel bir kentimiz" dedi.

"Biz gerçek anlamda güçlendirilmiş bir parlamenter sistem olsun istiyoruz"

Konuşmasında tekrardan parlamenter sistem vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz gerçek anlamda güçlendirilmiş bir parlamenter sistem olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. O yüzden uyuşmazlık halinde Cumhurbaşkanına başvurmak esastır. Çağırır herkesi, beyler neden kavga ediyorsunuz, oturun barışın diyecek kişidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının bu pozisyonda olması lazım, her şeye müdahale eden değil. Cumhurbaşkanının az konuşan ama öz konuşan, ülkenin çıkarlarını savunan bir pozisyonda olması lazım" ifadelerini kullandı.

"İktidar olduğumuzda durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız"

6’lı masa liderleri olarak iktidar olmaları durumunda durum ve hasar tespit komisyonu kuracaklarını da söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş durum ve hasar tespit komisyonu kurmak olacak. 6 lider buna karar verdik, Türkiye ile ilgili rakamları bilmiyoruz. 15-20 gün içerisinde gideceğiz hükümet önüne durum ve hasar tespit komisyonu gelecek, önümüze rakamları koyacak, yükümlülüklerimiz nedir bileceğiz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep Ticaret Odası siyaset üstü bir kurumdur"

Programda konuşan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası siyaset üstü bir kurumdur. Bu kurumun 125 yıldır tek önceliği memleket olmuştur. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için elini taşın altına koyanlara müteşekkir oluruz. Üniter devlet yapımızla sorunlu olmayan herkese odamızın kapısı sonuna kadar açıktır. Bizim tüm siyasetçilerden bir tek beklentimiz var. Bizi mecliste temsil eden sesimiz olsunlar, çözümün bir parçası olsunlar ve milletin ile devletin bekası için çalışsınlar" diye konuştu.

Program, GTO heyetinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye takdimi ile son buldu.