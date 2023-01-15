İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Orhan Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, oy veren, vermeyen herkese eşit davranacaksınız. Pozitif ayrım yapacaksınız arka mahallelere yapacaksınız, kreşler okullar, yapacaksınız. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar ve güzel bir ülkeyi inşa etmekte kararlıyım" dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Orhan Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, oy veren, vermeyen herkese eşit davranacaksınız. Pozitif ayrım yapacaksınız arka mahallelere yapacaksınız, kreşler okullar, yapacaksınız. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar ve güzel bir ülkeyi inşa etmekte kararlıyım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraklı ilçesinde gerçekleştirdiği Dilber Apartmanı temel atma törenin ardından Karabağlar’da bulunan Orhan Kemal İlk ve Orta Öğretim Okulu’nun temel atma törenine gitti. Burada yaptığı açıklamada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına da mesaj verdi.

Karabağlar, sorunları en yoğun olan yerlerinden biri

Törende konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağlar’ın İzmir’de en sorunlu yerlerden biri olduğuna değinerek, "Temel atılırken en mutlu olduğum tesis okuldur. Okul her anne babanın evladını okutmak için başvurduğu en temel yerdir. Çocuklarımızı okutmalı, dünyayı, kendi mahallelerini, komşularını tanımalı. Bunların tamamının öğretmenlerimiz öğretir. Her anne baba evladının iyi bir eğitim almasını ister. Karabağlar, sorunları en yoğun olan yerlerinden biri. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Bugüne kadar okul yapılmadıysa Karabağlarlı kardeşlerimiz sorgulamalı. Sizler oy verdiniz yapılmadı, neden yapılmadı, bu sorgulanmalı. Çocuklarımız burada ders çalışacaklar, okuyacaklar, sosyalleşecekler, ülkesine ve dünyaya yararlı olacaklar" dedi.

’Arka mahallelere pozitif ayrımcılık’ vurgusu

Konuşmasında arka mahallelere pozitif ayrımcılık uygulanacağına vurgu yapan CHP lideri, "Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, oy veren, vermeyen herkese eşit davranacaksınız. Pozitif ayrım yapacaksınız arka mahallelere yapacaksınız, kreşler okullar, yapacaksınız. Hanımlar kreşe çocuğunu bırakacak, sonra güven için evine götürecek. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği uygar ve güzel bir ülkeyi inşa etmekte kararlıyım. Her evde huzur ve gelir güvencesi olsun istiyorum. Aile destek sigortası ile yeni bir alanı Türkiye’ye getireceğiz. Hiçbir aile ben yoksulum demeyecektir. Yoksul vatandaşın onurunu koruyarak bunu yapacağız, kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Karabağlar’da bir dönem oyumuz küçüktü, her Karabağlarlı evladını okula giderken elini vicdanını koyup oyunu kullanacaktır. Doksan yıldır yapılamadı bu okul ama şimdi yapıyorlar diyerek destek vereceksiniz ve bende sizin oylarınızla gurur duyacağım. Halka hizmet edersiniz karşılığınız alacaksanız diyeceğim. Sayın Karabağlar Belediye Başkanım çocukların beslenme çantalarını mutlaka doldurun ve gereğini yapın, çocuk okula giderken karnı doymalı. Yapmadılar, biz yapacağız. Biz fakir, fukaranın, alın teri dökenlerin, Kuvay-i Milliye’cilerin partisiyiz. Halka, huzuru, bereketi, kucaklaşmayı getireceğiz. Karabağlarlı kardeşlerimizin Anadolu’nun farklı noktalarından geldiklerini biliyorum. Geleneklerini yaşatmalılar. Karabağlar’ı, İzmir’in incisi haline getireceğiz sözlerine yer verdi.

"Kronik sorunları çözmek için ekip kurduk"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve başladıktan 6 ay sonra yoksul mahallelerdeki kronik sorunları çözmek için ekip kurduklarını söyleyerek şu açıklamalara yer verdi:

“Acil Çözüm Ekibi şehrimizin arka mahallerindeki sorunları çözmek için çalışmalar yürüttü. 60 yıldır bu mahallede okul olmadığını tespit etti. Abdi İpekçi Mahallesi halkının en büyük talebi okuldu. Biz de belediyemizin imkanlarını seferber ettik, İl Milli Eğitim ile protokol imzaladık. Yer seçimi ve projelendirmeye tamamladık. Orhan Kemal İlkokulu’nun temelini atıyoruz. 32 derslikli, bin çocuğa eğitim verecek, doğa ile uyumlu, engelsiz bir okulu Karabağlar’a kazandıracağız. Örneğin Buca’da yeşil alan talebi öne çıktı ve Fırat Fidanlığı Yaşayan Parkı’nı bu yıl tamamladığımızda çağdaş bir şehircilik anlayışı ile ilçeye kazandıracağız. Karabağlar-Peker Mahallesi’nde park yenilenmesi ve halı saha talebi oldu. Teknik ekipleri yönlendirdik ve projelendirdik ve kısa sürede parkı açtık. Şimdi çay bahçesi yürüyüş yolu ile hizmet veriyor. O halı sahada ilk şutu çocuklarla attık. O gün heyecanı, gözlerdeki parıltıyı görmediydiniz. Temel hedeflerimizden biri kıyı ilçeler ile diğer ilçeleri uyumluk. Kısacası bu şehrin refahını büyütüp adil paylaşımını sağlamayı amaçladık. Pandemi döneminde CHP’li belediyeler olarak başlattığımız kampanya durdurulmuştu. 30 Ekim’de kısa sürede önemli adımlar attık yardımlaşma yönünde. O zorlu koşullarda tüm yardımları ihtiyaçları ulaştırdık. Nerede olursa olsun hizmete atılacak adımın oyun rengine bakmadan kimseyi ayırmadan, tüm İzmirlilikler, başta ekonomik koşullardan olumsuz etkilenenleri kucaklayacağız. Yakında ekonomik kriz ve hayat pahalılığını geride bırakacağız. Altta kalanın canını çıksın düzeni geride kacak. CHP’li belediyeler olarak elimizden gelen her şeyin fazlasını yapıyoruz. Söz ve nifak değil icraat üretiyoruz.”