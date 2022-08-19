Tekirdağ’da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, üçüncü kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. İşçiler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasının açılışı için geleceği yolun güzergahında bekliyor.

Tekirdağ’da maaşını az bulan Büyükşehir Belediyesi işçileri, üçüncü kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. İşçiler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasının açılışı için geleceği yolun güzergahında bekliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yeni binasının açılış töreni öncesi belediye binası önünde bir araya gelen belediye çalışanları, maaşlarının az olduğunu savunarak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yeni binasının açılış törenine katılmak için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bekleyen işçiler, bu taleplerini bir de Kılıçdaroğlu’na iletecek.