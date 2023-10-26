Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. 38. Olağan Kurultayı öncesi gerçekleşen ikilinin buluşması, 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu tesisten ayrılan ilk isim oldu. Tesisten daha sonra ayrılan İmamoğlu ise basın mensuplarına el salladı. İki isim de herhangi bir açıklamada bulunmadı.