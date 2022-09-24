Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde kaldığı otelin sahilinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sabah yürüyüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, "İyileşeceğiz" mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde kaldığı otelin sahilinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sabah yürüyüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, "İyileşeceğiz" mesajı verdi.

TBMM CHP Grubu, İzmir’in Seferihisar ilçesinde kamp yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği ve 3 gündür devam eden kamp, bugün sona erecek. İlçede bulunan otelin sahilinde sabah saatlerinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile yürüyüş yapan CHP lideri, yürüyüş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, fotoğrafın altına "Küçük bir gülümseme bile artık bir olay. Ülkede sevgisizlik virüsü yayılıyor. Ama işte hepimizin kaleleri var. Oraya kimse ulaşamıyor. Orada bekleyenler hayatın o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Ve dünyamıza yeniden renk geliyor. O kaleleri yıkamazlar. İyileşeceğiz dostlar" diye yazdı.