Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, iktidarlara geldiklerinde Suriyelileri en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, "Suriyelilerin hafta sonu tatil için Türkiye’ye gelebilir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, iktidarlara geldiklerinde Suriyelileri en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, "Suriyelilerin hafta sonu tatil için Türkiye’ye gelebilir" dedi.

Sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşmak üzere Gaziantep’e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Caddesi esnafını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada toplanan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, iktidarlara geldiklerinde Suriyelileri en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, Suriyelilerin hafta sonu tatil için Türkiye’ye gelebileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Esnaf ve çiftçinin kredi borcunun faizini 1 hafta içinde sileceğim. Bu ülkeye adaleti getireceğiz" diye konuştu.