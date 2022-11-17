Kilis’te STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını sıraladı.

Kilis’te STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını sıraladı.

Bir dizi program ve toplantıya katılmak için Kilis’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin CHP olduğunu ifade ederek, “CHP, halkın partisidir. Kilis 5 bin yıllık bir kadim kenttir. Kaçımız bu kadim kentlerin tarihini biliyoruz? Türkiye’nin kısır tartışmalardan çıkması gerekiyor. Kilis’te hareketlilik azalmış. Daha önce geldiğimizde daha hareketliydi. Sınır ticaretinin Kilis’e ve Türkiye’ye çok şey katacağının farkındayım. Sınır ticaretini geliştirmeliyiz. Bütün komşularımızla ticaretimizi artırmalıyız. Özel serbest bölgeler inşa etmek mümkündür. Bugün herkesle kavgalıyız, onun için yapmıyoruz bunları. Kilis’in yüzde 38’i Suriyeli, bu resmi veridir. Gerçek veri daha fazladır. Esnaf şikayetçidir, Kilis’te gençler işsizdir. Bu felakete yol açar. Son 19 yılda tarım verimliliği düştü. Kilis’in meşhur kara üzümü var ama sahipsiz” dedi.

“11 büyükşehir belediyemiz Kilis’te 11 okul açacak”

Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı’na seslenerek, “Kilis’te okullar yetmiyor. Milli Eğitim Bakanı izin versin, 11 büyükşehir belediyemiz yapacak. Biz 11 okul yapacağız. Bize sadece yer versinler yeter. 1 yıl içerisinde yapacağız. Uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir ülkeye döndük. Eğer Millet İttifakı iktidar olursa o baronların hepsi bu ülkeden atılacak” şeklinde konuştu.

“Muhtarlık Kanunu hazırladık”

Muhtarlık Kanunu hazırladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. İlk yapılan seçim muhtarlık seçimidir. Muhtarlık Kanunu hazırladık. Görevi, yetkisi, sorumluluklarını bu kanunda bilecek. Muhtarlar için de birleşik oy pusulası olması gerekiyor. Muhtarların bir bütçesi olması gerekiyor. Emlak vergisinin yüzde 1’i muhtarlara verilsin. Muhtarlar için bir yardımcı olmalıdır. Çünkü muhtarın da izne ihtiyacı var. Muhtar belediye meclise katılmalı ve söz hakkı olmalıdır. ’Türkiye Muhtarlar Birliği’ olması gerekiyor. Biz bunları yapacağız. İlk çıkartacağımız kanunlardan bir tanesi ’Türkiye Muhtarlar Kanunu’dur” ifadelerini kullandı.

“Suriye hükümetiyle karşılıklı büyükelçilik açacağız”

Meşru hükumetle görüşerek büyükelçilik atayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Sığınmacılar 2 yıl içerisinde ülkesine gönderilecek. Bize ’Bunu nasıl yapacaksınız?’ diyorlar. Biz iktidara geldiğimizde karşılıklı büyükelçiliklerimizi yapacağız. Suriyelilerin okulu, hastanesi, evi her şeylerini yapacağız. Bu parayı AB’den alacağız. Suriyelilerin can ve mal güvenliği güvence altına alınacak. Meşru hükümetle protokol yapacağız. Gerekirse BM devreye girecek. Dolayısıyla ırkçılık yapmadan, kendi iradeleriyle ülkelerine dönme imkanı sağlayacağız. Bu, zorla olmayacak” ifadelerine yer verdi.

“Çiftçilere mazotu ÖTV ve KDV’siz vereceğiz”

Kılıçdaroğlu, “Çiftçileri destekleyeceğiz. Tarım Kanunu var ama bu yerine getirilmiyor. Milli gelirin yüzde 1’inin çiftçiye verilmesi gerekiyor. Biz mazot vereceğiz, ÖTV ve KDV’siz olacak. Kırsalda çalışanların sayısı düşüyor. Kırsalda çalışan bütün kadın ve çalışanların SGK’sını devlet ödeyecek. Kim neyi ekeceğini önceden bilecek, kaça satacağını önceden bilecek. Devlet, çiftçiyi asla zarara uğratmayacak. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Şimdi Denizli’de bir belediyemiz çiftçiye bedava verecek. Oraya güneş enerjisi kurduk. Ben lobilerin adamı değilim. Kim ne yaparsa yapsın güneş enerjisini yaygınlaştıracağız. Çiftçinin ve esnafın nefes alması gerekiyor. Biz bunların kredi faizlerini sileceğiz” diye konuştu.

“Asgari ücretten vergi almayacağız”

Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretten vergi almayacağız. Aile destekleri sigortası getireceğiz. 51 yıldır bu kanun uygulanmıyor. Çünkü bu durumu kullanıyorlar, istismar ediyorlar. Biz parayı tefecilerden kurtaracağız. Çünkü çok yüksek faiz veriyoruz. Türkiye’nin buradan çıkması lazımdır. Yol, köprü, hastane yap ama garanti verme. Biz bunların hepsini değiştireceğiz. Yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Bu ülkenin yüzde 99’u ’adalet yok’ diyor. Devletten atılıp mahkemeyle dönenleri almıyorlar. Devlet kinle yönetilmez. Gençler niye umutsuz? Çünkü biz babalarımız ve dedelerimizden daha iyi eğitim aldık. Bizim evlatlarımız da bizden daha iyi bir eğitim almasına rağmen karşılığını alamıyorlar” şeklinde konuştu.