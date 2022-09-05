CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu şehidinin ailesine ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu şehidinin ailesine ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kuzey Irak’da Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin Ordu’nun Fatsa ilçesindeki ailesini ziyaret ederek anne Ayten ve baba Yılmaz Kesti’ye taziye dileklerini iletti.

Şehidin ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrılarak yarın gerçekleşecek Giresun ilindeki grup toplantısı için hareket etti.