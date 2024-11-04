Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyım kararlarına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özgür Özel'e de normalleşme göndermesinde bulunarak, "Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu" yorumunda bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta İstanbul Esenyurt'ta, bu sabah da Mardin, Batman ve Halfeti'de belediyelere kayyım atanmasına sosyal medya hesabı aracılığıyla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez" diyerek, "Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz!" yorumunda bulundu.

"Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok! Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye’sini inşa etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1853401347015504309