Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları kapsamında Kocatepe’ye doğru yürüyüşe başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları kapsamında Kocatepe’ye doğru yürüyüşe başladı.

Kılıçdaroğlu kutlamalar çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Büyük Taarruz planlarının yapıldığı Atatürk evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Büyük Taarruz emrinin verildiği kocatepe’ye giden Zafer Yolundan yürüyüşe geçti. Kılıçdaroğlu’na parti kurmayları da eşlik ederken aynı zamanda birçok sivil toplum örgütü üyesi de eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün sabah erken saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.