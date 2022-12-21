Belediye Başkanı Topaloğlu’nun eğitime yaptığı destekleri yakından takip ettiklerine dikkat çeken Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, kurs merkezi çıkışında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurs merkezi girişinde çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, kurs merkezini Başkan Topaloğlu ile birlikte gezdi. Burada kurs müdürü Suat Göv’den kurs merkezi hakkında bilgiler alan Kılıçdaroğlu, öğrencilerle sohbet edip eğitim hayatlarında başarılar dileyerek nasihatlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu önünde CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Antalya’nın Kumluca ilçesindeki incelemelerinin ardından Kemer’i ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

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