Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan’da miting düzenledi.

Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, “Anadolu’da fabrikalar olacak, insanlar çalışacak. Erzincan’ı demir ağlarla Trabzon Limanı’na ulaştıracağım. Burada bir zamanlar Sümerbank’ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. Binlerce insan çalışırdı. Neden kapatıldı bu fabrika? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6 bin kişi çalışıyordu, şimdi 250 kişi çalışıyor. Bu mudur milliyetçilik?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme, köşeyi dönme aracı olmadığını belirterek, “Siyaset halka hizmet etmektir. Eşimin yüzüğüne kadar her şeyi açıkladım. Sizin vergilerinizi cebe indirenler köşeyi döndüler. İki grupla karşı karşıyayım. Birincisi 5’li çeteler; devletin bir kanadı onlara hizmet ediyorlar. İkincisi; uyuşturucu baronları, onların kökünü kazıyacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Kadınların hesabına para yatıracağız. Kimse kimsenin durumunu bilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bizim belediyeler çiftçilere her türlü yardımı yapıyorlar; hibe desteği, tohum, su desteği veriyorlar. Üreticilerin ürünlerini belediyelerimiz satın aldı. 11 büyükşehir belediyemiz yardım yapmak için yola çıktı ve görevlerini yapıyorlar" dedi.

Depremzedelere ev sözü

Kılıçdaroğlu, depremzedelere de ev sözü vererek, “Depremzedelerin evleri, dükkanları yıkıldı. Evlerini yapacağım ama 20 yıl taksitle değil. Bir kuruş almadan evlerini teslim edeceğim" dedi.

Milliyetçilik vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara’da Ülkücü hareketin ismini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı, dosyasını seçim sonrasına bıraktılar. Sinan Ateş’in katillerini bulacağım ve yargıya teslim edeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun miting programının sonunda Erzincan milletvekili adayları, CHP’li ilçe ve belde belediye başkanları ve çevre illerden gelen parti mensupları kapanış selamlamasında bulundu.