Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmeyecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmeyecek" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Gaziantep’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

“Türkiye olarak Suriye ile bir mutabakat yapacağız”

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye hükumetiyle bir mutabakat imzalayacaklarını belirterek, “Gaziantep’te resmi olarak 300-350 bin Suriyeli olarak var. Hangi politika bunları buraya getirdi. Buraya bunları getireni oylarınızla cezalandıracaksınız. Eğer yanlış bir politikaysa bunu oylarınızla cezasını verirsiniz. Suriye meşru hükumetle görüşeceksiniz. Suriyelilerin yıkılan yerlerini yapacaksınız, bu kaynağı da AB’den alacaksınız. Buradan giden Suriyelilerin can ve mal güvenliği sağlanmalı. Biz Suriye ile bir mutabakat yapacağız, BM de buna taraf olacak. Bu kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinden buradan göndereceğiz” dedi.

“Politikacılar mal varlığını açıklamalı”

Politikacıların mal varlığını açıklaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “ ’Çalıyor ama iş de yapıyor’, bu söylem çok yanlıştır. Benim inancıma aykırı çalıyorsa orada durmaması lazım. Çünkü kul hakkı yiyor. Çalmayan iş yapan birisi gelsin. Siyaset zor bir iştir. Mal varlığını kimse açıklamıyor. Ben açıkladım. Arkadan dolap çevirmeyeceksiniz millete” şeklinde konuştu.

“Tepeden tırnağa eğitimi değiştirmemiz gerekiyor”

Tepeden tırnağa eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Bir toplumu geri bırakmak istiyorsan eğitim sistemini bozman yeterlidir. Eğitimin özü çocuğun soru sormasıyla aklını kullanmaya başlamasıdır. 21. yüzyıl buluşların yüzyılıdır. Bizim eğitim sistemine önem vererek tepeden tırnağa eğitimi değiştirmemiz gerekiyor. Dünyanın en zengin kimliğine sahibiz ama kavga ediyoruz. Kimliğin siyaseti olmaz. Kimliğinize herkes saygı duyacağız. Bu bir zenginliktir. Siyasetin görevi herkesin kimliği ve inancına saygı duymaktır” ifadelerini kullandı.

“Aile destekleri sigortasının getirilmesi gerekiyor”

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Yoksulluğu bitirmenin yolu aile destekleri sigortasının getirilmesi gerekiyor. 52 yıldır bu kanun çıkmıyor. Geliri olmayan ailelere sosyal destek vermektir. Biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmeyecek. Bunu da çözeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Temel muhtarlık kanunu olması gerekiyor”

Bir muhtarlık kanunu olması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Muhtarlar bir temel muhtarlık kanunu olması gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Biz iktidar olduğumuzda bu kanunu çıkartacağız. Büyük yerlerde muhtarlara birer yardımcı personel verilecek. Sosyal yardımlarını muhtarlar aracılığı ile dağıtılacak. Kendi mahallesi ile ilgili bir kanun çıkartılırsa Belediye meclisi toplantılarına muhtarlar katılmalı ve oy hakkı olmalıdır. Bir Türkiye muhtarlar birliği olmalıdır. Her muhtarlığın bir bütçesi olması gerekiyor” dedi.

“Köylerde çalışan kadınların ve gençlerin sigortasını devlet karşılayacak”

Köylerde çalışan kadınların ve gençlerin sigortasını yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Köy okullarının hepsini açacağız. Köylerde çalışan kadınların ve gençlerin tamamını sigortasını yapacağız ve primini de devlet karşılayacak. Köyde sadece öğretmen olmayacak bir veteriner de olacak ziraat mühendisi de olacak hiçbir çiftçi zarar etmeyecek bir model getireceğiz. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Polise ’bütün uyuşturucu baronlarını yakalayacaksınız’ diyeceğiz”

Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucuyu ilk dillendiren genel başkan benim. Tam bir bela gençlerimiz için, büyük felaket. Gelir durumuna göre uyuşturucu satılıyor. Türkiye’ye her taraftan yağmur gibi uyuşturucu giriyor. İktidar buna sessiz kalıyor. Torbacıyı yakalıyorlar, baronlar duruyor. Uyuşturucu baronları Türkiye’nin en zenginleridir. Özel kanun çıkardılar, bunlara para gelsin diye, bunu yaptılar. Mafya Türkiye’de hesaplaşıyor, iktidar seyrediyor. Bunlara oy verirseniz gençliğe ihanet ediyorsunuz demektir. Polise ’bütün uyuşturucu baronlarını yakalayacaksınız’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni cumhurbaşkanı partili olmayacak”

Yeni cumhurbaşkanının partili olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Yeni cumhurbaşkanı partili olmayacak. Seçildiğinde partisiz bir cumhurbaşkanı olacak. Bugün partili olabilir ancak yemin ettiğinde partili olmayacak” diye konuştu.