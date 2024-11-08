TFF Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde yer alan tek Kayseri takımı Kılıçaslan Yıldızspor, bu sezon A Grubu’nda mücadele edecek.

TFF Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı. Bu sezon Kayseri’yi temsil edecek olan tek takım olanKılıçaslanYıldızspor, çekilen fikstür sonrası A Grubu’nda mücadele edecek.Sarı kırmızılı takım 16 Kasım’da başlayacak olan lige kendi evinde oynayacağı 1955 Batman Belediyespor maçı ile başlayacak. Çift devreli usule göre oynanacak lige katılan 36 takım, bölgesel olarak 4 gruba ayrıldı. TFF Kadınlar 2. Ligi’nde gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar play-off oynayacak ve sonucunda 3 takım, TFF Kadınlar 1. Ligi’ne yükselecek. Gruplarında sonuncu olan 4 takım da TFF Kadınlar 3. Ligi’ne düşecek. Kılıçaslan Yılrdızspor’un yer aldığı A Grubu’nda ilk hafta programı şöyle;

Erzincan Gençlergücü - Kahramanmaraş Anadolu Gençlik

Ağrı Aile ve SosyalPolitikalar GS - Osmaniye Kadın FK

Silopi Belediye Sportif Faaliyetler - Vangücü

KılıçaslanYıldızspor - 1955 Batman Belediyespor