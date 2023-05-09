Depremzede kardeş okul için yardım kampanyası düzenleyen Aksaray Kılıçarslan İlkokulu, okul yönetiminden öğretmenlerine, velilerden öğrencilere kadar herkes el ele verip elde ettikleri 63 bin TL’yi kardeş okul Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Avsuyu Atatürk İlkokulu’na gönderdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin ardından tek yürek olan Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ederken ülkenin birçok yerinden yardım ve destek çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalara destek olmak için depremin yaşandığı ilk günden buyana birçok yardım çalışmasına destek olan Aksaray Kılıçarslan İlkokulu bu kez de kardeş okul olarak seçtikleri Hatay’ın Antakya İlçesinde bulunan Avsuyu Atatürk İlkokulu için kolları sıvadı. Kılıçarslan İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başta olmak üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi çerçevesinde Değerler Kulübü Danışman Öğretmeni Döndü Aksoy ile Okul Müdürü Mahmut Göktaş koordinesinde yemekli yardım kampanyası düzenledi. Öğretmenlerin, öğrenci ve velilerin büyük destek vererek evde yaptıkları onlarca çeşit yiyecek ile içeceklerin bulunduğu yardım kampanyasında 5 saatte tüm yiyecek ve içecekler satılırken, çalışmadan toplam 63 bin 520 TL gelir elde edildi. Yaptıkları çalışmayla büyük mutluluk yaşayan okul yönetimi ve öğrenciler elde ettikleri 63 bin 520 TL’yi kardeş okul olan Avsuyu Atatürk İlkokulu’na gönderdi.

Yardım kampanyasıyla ilgili bilgiler veren Kılıçaslan İlkokulu Değerler Kulübü Danışman Öğretmeni Döndü Aksoy, “Miniklerimizle birlikte gerçekten çok güzel birlik ve beraberlik çalışmasına imza attık. Yardım kampanyamız

öğrencilerimiz içinde çok önemli bir eğitim oldu. Türk milleti olarak yaşadığımız bu tarifsiz acıyı bir nebzede olsa dindirmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar İl Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal’ın destek ve koordinesinde tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte el ele verip birlikten kuvvet doğar sözünü bir kez daha gerçekleştirmiş olduk. Yardım kampanyamıza çok büyük bir katılım oldu. Yapılan onlarca çeşit yiyecek ve içecekler çok kısa bir sürede bitti. çalışmadan ise 63 bin 520 TL gelir elde ettik. Bu bizleri ve öğrencilerimizi çok mutlu etti. Elde ettiğimiz geliri de kardeş okul olarak belirlediğimiz Hatay’ın Antakya ilçesindeki okulumuza gönderdik. Buradan tüm depremzede ailelerimize ve öğrencilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.