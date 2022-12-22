Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Geleneksel değerlerimiz ve kültürel miraslarımızı başta çocuklarımız olmak üzere, her yaştan vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Geleneksel değerlerimiz ve kültürel miraslarımızı başta çocuklarımız olmak üzere, her yaştan vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Geleneksel Sanatlar Merkezinde düzenli olarak açılan tezhip, hüsn-i hat, ebru ve ney kursları ile Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden bugüne miras kalan geleneksel sanatları gelecek kuşaklara aktaran Bafra Belediyesi, sünnet şöleninden sonra geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat ve Kukla ile çocukları yeniden buluşturdu. Kültür ve Sanat Merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı kukla ve Karagöz alanında somut olmayan kültür miras taşıyıcısı unvanına sahip Bafralı Şafak Yılmaz tarafından gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda ilkokul öğrencisi izlerken Başkan Hamit Kılıç da çocukların neşe ve coşkularına eşlik etti.

Etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Geleneksel değerlerimiz ve kültürel miraslarımızı başta çocuklarımız olmak üzere, her yaştan vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. 18. Geleneksel Sünnet Şölenimizde yoğun ilgiyle karşılaşan Hacivat-Karagöz ve kukla gösterilerini yeniden çocuklarımızla buluşturduk. Biliyoruz ki çocuklar gülerse, dünya güler. Çocuklarımızın mutluluğunda küçük de olsa bir katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bizlere bu manada desteklerini esirgemeyen ailelerimiz ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ortak akıl buluşmaları

Başkan Hamit Kılıç ayrıca, ortak akıl buluşmalarına serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile devam etti. Bafra Öğretmenevinde gerçekleşen istişare toplantısında konuşan Kılıç, “Ortak akıl buluşmalarımız kapsamında ilçemizde faaliyet yürüten başarılı bir iş hayatının ayrılmaz parçası olan serbest muhasebeci mali müşavirlerimiz ile bir araya geldik. Kendilerini belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirdik düşüncelerini ve tavsiyelerini dinledik. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin karşılaşmış olduğu sorunları, bizlerden beklentilerini ve taleplerini görüştüğümüz değerlendirdiğimiz güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.