TİM Başkan Vekili ve TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Üniversite-Sanayi Buluşmalarına yeniden başladı. Üniversite-Sanayi Buluşmaları çerçevesinde bu yılı öğrencilerle gerçekleştireceği söyleşilerle verimli bir şekilde geçirmek istediğini vurgulayan Ahmet Fikret Kileci, “Asrın felaketini yaşamadan önce ülkemizin güzide üniversiteleri ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde dolu dolu bir söyleşi programı yapmayı planlıyorduk. Fakat yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremleri maalesef hayatımızın her alanını derinden sarstığı için programlarımızı askıya almak zorunda kaldık. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ile beraber bu süreç daha da uzadı. Ancak sonuç olarak bugün tekrar genç arkadaşlarla birlikteyiz. Hem Yeditepe Üniversitesi’nin hem de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin öğrencileriyle buluşma şansını bulduğumuz için son derece memnunum. Gençlerin Tekstil ve Moda sektörüne olan ilgi ve merakları bana bu buluşmaları yapmak için daha da fazla motivasyon sağlıyor” dedi.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na yoğun ilgi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nı genç tasarımcılar yakından takip ediyor. Yarışma ile ilgili sorularını projenin mimarları arasında yer alan Ahmet Fikret Kileci’ye sorma şansı bulan öğrenciler detaylı bilgiler aldı. Kileci, 8 Eylül 2023 tarihinde finali yapılacak olan yarışmaya dokuma, örme ve baskı kategorilerinden tasarımların katılabileceğini, ayrıca ilki geçtiğimiz yıl verilen Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nün bu yıl da verileceğini aktardı. Kileci, Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Doku bizim için çok büyük ve önemli bir tecrübe oldu. Hayata geçtiği ilk günden bugüne her daim olumlu yorumlar aldığımız ve bilhassa genç yarışmacılarımızın heyecanına ortak olduğumuz Doku’yu daha da büyütmek ve daha da ileriye taşımak için çabalıyoruz. Gençlerimizin hayal dünyası ve geliştiriciliğiyle bir bütün olan yarışmamız her sene daha da büyük ilgi görüyor. Doku’da emeği olan tüm ekip arkadaşlarım bu süreçte ciddi emekler verdi. Sonuç olarak şu an Doku siz genç tasarımcılara emanet. Bu noktada sizlere inancımız sonsuz. Yarışmaların maddi ödülleri kadar tasarımcılara verdiği ilhamlar ve tecrübeler de önem arz etmektedir. Doku ve benzeri yarışmalar aslında sizlerin kendi potansiyelinizi keşfetmeniz için büyük bir fırsat. Ayrıca, Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’ne ayrı bir parantez açmakta fayda görüyorum. Malum yeni dünya düzeninde tüketim üzerine kurulan sistem artık yavaş yavaş zorlanmaya başladı. Bu da bizleri elimizdeki kaynakları akıllıca ve çevreci olarak kullanmaya zorluyor ve zorlamalı da. Çünkü her zaman savunduğumuz bir felsefe var ki tükettiğiniz kadarını üretemedikçe gezegenimize sadece zarar vermiş oluyoruz. Bizler hem doğamıza hem de gelecek nesillere bu konuda ziyadesiyle borçluyuz. Bizler bu konuda farkındalık oluşturmak adına yarışmamızda bu kategoriye ayrı bir yer ve önem verdik. Sürdürülebilirlik bundan sonraki dönemde hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Bu sebeple yarışmamızda önem verdiğimiz ve bundan sonraki senelerde de aynı ehemmiyeti vereceğimiz bir tema olacaktır. Sektördeki inovasyonları takip eden, çevreci ve sürdürülebilir ürünlerle jürinin karşısına çıkan adaylar açık ara finalist olmaya hak kazanacaktır. Ama bundan da önemlisi sektörümüzün yarınlarını emanet edeceğimiz tasarımcı arkadaşlarımızın bu konuda farkındalığı oluşacak. Yarışmamız hakkında detaylı bilgi almak isteyen genç arkadaşlarımızın dokusundasanatvar.org adresine göz atmaları yeterli olacaktır.”

Kileci’den öğrencilere tavsiyeler

Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Ahmet Fikret Kileci, sektöre dair yıllardır biriktirdiği tecrübeleri gençlerle paylaştı. Gençler için rekabetin ve şartların zorlaştığı bir süreç yaşandığını vurgulayan Kileci “Fırsatları yakalamak her zaman kolay olmayabilir. Ama çabalarınızla çok başarılı olabilirsiniz. Asla karamsarlığa kapılmayın. Fırsatlar sizin yolunuza serilmeyecek. Ya siz fırsat yakalayacaksınız ya da siz kendi fırsatınızı oluşturacaksınız. Herkesin bildiği gibi dijital bir dönemden geçiyoruz ve sektörle beraber bizler de dönüşümden geçmekteyiz. Bu sebeple sizlere tavsiyem kendinizi hem sektöre hem de çağa uydurmanızdır. İnovatif işlerle imza çalışmalarınızı hayata geçirmeli ve fikirlerinizle hem geleceğe hem de doğamıza katkıda bulunmalısınız. Siz kendinizi çağın gereklilikleriyle donattığınızda yol haritanız kendiliğinden oluşacak ve kendi hikayenizi siz yazabileceksiniz. Bu vesileyle de başka hikayelerin yan karakteri değil kendi hikayenizin ana kahramanı olmayı başaracaksınız. Evet kabul ediyorum ulusal ve küresel alanda yaşanan zorluklarla beraber gençlerimiz zaman zaman karamsarlığa kapılıyor. Ama ülkemizin sizlere ciddi manada ihtiyacı var. Sizlerle sektörümüzün çok daha başarılı işler yapacağından şüphem yok. Yeter ki kendinize ve yeteneğinize olan inancınızı yitirmeyin" şeklinde konuştu.