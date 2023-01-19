Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yeni yılın ilk günlerinde yurt dışındaki fuarlarını ziyaret etti. Türk tekstilinin temsil edildiği The London Textile ve Heimtextile fuarlarını ziyaret eden Kileci’nin son durağı ise ayakkabıcılık sektöründe Türkiye’yi temsil eden firmaların bulunduğu Expo Riva Schuh Fuarı oldu.

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yeni yılın ilk günlerinde yurt dışındaki fuarlarını ziyaret etti. Türk tekstilinin temsil edildiği The London Textile ve Heimtextile fuarlarını ziyaret eden Kileci’nin son durağı ise ayakkabıcılık sektöründe Türkiye’yi temsil eden firmaların bulunduğu Expo Riva Schuh Fuarı oldu.

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci dünyanın en prestijli tekstil fuarlarını ziyaret etti. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın finalistleri de elde etmiş oldukları ödül çerçevesinde yurt dışı fuar gezisine katıldılar. Finalistler bu sayede sektörün küresel organizasyonlarına tanıklık etme imkânı sağladılar. Ahmet Fikret Kileci’nin ve finalistlerin ilk durağı The London Textile fuarı oldu. İkinci olarak ise Frankfurt’ta (10-13 Ocak 2022) gerçekleşen dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextile ziyaret edildi. Daha sonrasında birçok Türk markasının katıldığı Expo Riva Schuh Fuarı’nı da ziyaret eden Ahmet Fikret Kileci, ihracatçılarımızın uluslararası fuarlardaki başarılarına ve ilerleyen dönemlerde yapılması gerekenlere dikkat çekti.

"Tekstil sektöründeki ihracatımızın bu yıl aratacağına inanıyorum"

Dünyanın seçkin ev tekstil firmalarının bir araya geldiği The London Textile Fuarı (10-11 Ocak 2022) ile ilgili izlenimlerini aktaran Kileci “Londra’da stantları ziyaret ederken tekstil sektörünün çağımıza ayak uydurmasına ve geniş yelpazeli ürünlerle karşımıza çıkmasından dolayı son derece memnun oldum. Düzenlenen fuarla tekstil sektöründeki ihracatımızın bu yıl artacağına inanıyorum. Fuarda; pamuk, gömleklik, jarse, ipek, dış giyim, yağmurluk, çevre dostu, kaplamalı kumaş, baskılı kumaşlar, yün, kamgarn, keten, tüvit, flanel, sentetik ve teknik kumaş; aksesuar ve süsler, astarlar, deri etiketler, dokuma etiketler ve birçok ürünle karşılaştık. Özellikle yeni çağa uyum sağlayan teknolojilerle üretilen vintage giysiler, lüks erkek giyim, çağdaş terzilik ve yüksek kaliteli gömleklik, Avrupa erkek ve kadın giyim koleksiyonları çok beğenildi. Türk tekstilimizi temsil eden firmalarımızın böylesine önemli bir fuarda yerlerini almış olmaları küresel anlamdaki başarılarımıza bir yenisini daha ekledi. Ayrıca DOKU Kumaş Tasarım Yarışması’nın finalistlerine söz verdiğimiz üzere onlarla dünyanın en prestijli fuarlarını ziyaret etme şansı bulduk. Geleceğin tasarımcılarına sektördeki küresel yenilikleri ve Türk tekstil sektörünün başarılarını göstermek en büyük gayemiz. 2022 yılının finalistleriyle katılmış olduğumuz fuarlarda, finalistlerimizin çok iyi izlenimler edindiklerine ve bu deneyimin kariyerlerine ışık tutacağına inanıyorum. Ayrıca 2022’de zorlu koşullarla karşılaşan Türk tekstilinin bu fuarla beraber pazar imkanlarının arttırmasını ve zor günleri geride bırakmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Kileci’den Heimtextile fuarına tam puan

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Doku Kumaş Tasarım Yarışması finalistleri Heimtextile fuarına katılan Türk firmaların stantlarını tek tek ziyaret etti. Firma yetkililerin fuara ilişkin görüşlerini alan Kileci sektörü daha ileriye taşımak için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Firmalara başarılı bir fuar deneyimi olması temennilerinde bulunan Kileci, “Sürdürülebilirlik konusunu hem üretici hem de tüketici olarak hayatımızın merkezine yerleştirmemiz gerektiğini Heimtextile ziyaretimizde iyice pekiştirdik. Kaynakların azaldığı ve akıllıca kullanılması gerektiğini vurguladığımız son yıllarda sürdürülebilirlik temasına dikkat çekildi. Bu temanın artık tüm fuarlarda işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca sevinerek söylüyorum ki ülkemizin birçok şehrinden fuara katılan ihracatçılarımızın ürünleri bu fuarda büyük ilgi gördü. Diğer hollere kıyasla Türk tekstilinin gördüğü ilgi 2023 yılı için sanayicimize umut aşıladı.

Son durak Expo Riva Schuh fuarı oldu

Ayakkabıcılık sektöründe ihracat yapan önemli Türk firmalarının bulunduğu Expo Riva Schuh Fuarı’nı da ziyaret eden ve firmalara desteklerini sunan Kileci “Gaziantep’in ayakkabıcılık sektörüne sunduğu önemli katkıları takip ve takdir ediyoruz. Birçok önemli markaya ev sahipliği yapan Gaziantep’in bu tip fuarlara katılmasından dolayı gurur duyuyorum. Ayakkabıcılık sektörünün de yeni yıl ile beraber yepyeni ve güzel bir döneme başlamasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Doku finalistlerinin fuar izlenimleri

The London Textile fuarı ve Heimtextile fuarına katılan Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın başarılı finalistleri fuar gezileri hakkında izlenimlerini paylaştı. Verimli bir fuar deneyimi yaşadığını vurgulayan Esra Eren “Kariyer yolculuğum için bu fuar benim adıma çok faydalı geçti. Çok güzel kumaş desen örnekleri gördük. Genel olarak sistemi görmüş, pazarı ve firmaları tanımış olduk ve önemli networkler kazanmış oldum" dedi. Frankfurt’ta düzenlenen Heimtextile fuarına katılan Elif Demirbilek ise "Tekstil alanında yeni fikirlerin ve çalışmaların olduğu bu fuarda birçok materyali yakından inceleme fırsatı buldum. Panellerle desteklenerek, tasarımdan ürüne değil de malzemeden tasarıma gidilen yolu fiziken görmüş olmak faydalı oldu. Bu sayede ileriye dönük çalışmalarımda kaynaklık edecek ipuçları edinmemi sağladı" diye konuştu.