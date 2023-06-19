Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından Türkiye’nin İlk bin İhracatçısı 2022 araştırması sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB iştigal sahasındaki illerden Gaziantep’ten 63, Kahramanmaraş’tan 8, Mardin’den 5 ve Malatya’dan 2 firmanın listede yer aldığını açıkladı. Başarılı ihracatçıları kutlayan Kileci, Bu başarının zor günler geçiren bölgemize moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende listeye giren firmalar ödüllendirilirken, Başkan Kileci yaşanan 6 Şubat depremi nedeniyle 2023 yılının zorlu geçtiğini ancak Güneydoğulu ihracatçıların başarılarıyla umutlarının perçinlendiği ifade ederek listede yer alan firmaları kutladı. 2022 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 12 milyar 345 milyon 349 bin dolarlık Gaziantep’ten ise 10 milyar 523 milyon dolarlık ihracatın kayda alındığına dikkat çeken Başkan Kileci, 2023 yılında da belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi ve olumsuz süreci telafi etmek için ihracatçılarımızın var gücüyle çalıştığını ifade etti. Kileci yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı açıklandı ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleştirildi. Gaziantep’ten 63, Kahramanmaraş’tan 8, Mardin’den 5 ve Malatya’dan 2 olmak üzere; Bölgemizden listeye toplam 78 firma girmiştir. Bölgemizin depremden dolayı almış olduğu hasarları onarmaya çalıştığımız bir süreçte bu anlamlı başarılar ile bir nebze de olsa moral bulduk ve geleceğe olan inancımız daha da arttı. Gaziantep ülkemizin sanayide önde gelen şehirleriyle tatlı rekabetini 2022 yılında da başarıyla sürdürerek firma sayısı ile ilk 1000 listesinde yer alan 3. en başarılı şehir oldu. Başta kendi sektörlerinde ihracat şampiyonu olan, Altunkaya A.Ş.’yi (Meyve ve Sebze Mamulleri), Oba Gıda’yı (Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri) ve Erdemoğlu A.Ş.’yi (Halı) ve listeye girerek bizleri onurlandıran tüm ihracatçı firmalarımızı yürekten kutluyorum. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak tüm imkanlarımızla ihracatçılarımızın yanında olmaya özellikle bu süreçte de devam edeceğiz. 2022 yılında gösterilen bu yüksek başarının Cumhuriyetimizin 100. Yılında katlanarak artmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.