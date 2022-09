Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Türkiye Teknoloji Buluşmaları çerçevesinde gerçekleşen “E-İhracatla Küçülen Dünya” adlı panelde panelist olarak yer aldı.

Ahmet Fikret Kileci, panelde E-ihracatın ticari hayatımızdaki sınırları kaldırmasını ve kolaylaştırmasını değerlendirdi. Ayrıca GAİB’te verilen E-Ticaret ve E-İhracat eğitimlerinin mezunlara sağladığı faydalara değindi.

8. yılında 82.si Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları çerçevesinde gerçekleştirilen panelde söz alan Ahmet Fikret Kileci, “Günümüz dünyasında artık E-İhracat ve E-Ticaret tartışılmaz bir öneme sahip. Biz de GAİB olarak bunun son derece farkındayız ve bu sebeple bu konuda verilen eğitimlere ağırlık vermiş bulunmaktayız. Pandemi bizi dijitalleşmeye itti. Mekan ve zaman ayrımını kaldıran online eğitimlerle binlerce insana ışık olma gayesindeyiz. Ayrıca çevrimiçi eğitimlerin daha çevreci ve faydalı olduğunu düşündüğümüz için bu doğrultuda içerikler sunmayı daha uygun buluyoruz. İlkini 2019 yılında başlattığımız ve pandemiye rağmen sürdürdüğümüz E-İhracat ve E-Ticaret eğitimlerimizin şimdiye dek 22 tanesini tamamladık. Bu eğitimlerimiz A’dan Z’ye E-Ticaret ve E-İhracat’a dair her konuyu kapsıyor. Her biri 5 hafta ve 150 saat süren bu eğitimlerimizden şimdiye dek 547 mezun verdik. Görüyorum ki şu an bu salonda da mezunlarımız var. Mezunlarımıza ait başarı hikayelerini gün geçtikçe daha da fazla duymaya başladık. Bu başarı hikayelerinin gün geçtikçe artmasını temenni ediyorum. Bu hikayeleri duydukça ne kadar doğru bir iş yaptığımızı fark ediyor ve eğitimlerin sürekliliğini sağlama konusunda hevesimiz artıyor. Yeni eğitimlerimiz için bizleri web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Kileci, Ticaret Bakanlığı tarafından E-Ticaret ve E-İhracata yönelik yeni destek mekanizmalarının sunulduğunu vurguladı. Söz konusu yeni destekler hakkındaki detaylı bilgilere GAİB Ağustos 2022 Ekonomi Bülteninden erişilebileceğini belirtti.

Çağımızın en büyük avantajlarından olan dijital dünyaya dikkat çeken Kileci, “Dünya’nın uzun zamandır küresel bir köy olduğu konuşulsa da aslında artık dünya cebimize sığacak kadar küçüldü diyebiliriz. Bir tıkla ticareti ve ihracatı mümkün kılan günümüzün teknolojisi hayatımıza büyük bir kolaylık sunuyor. Ürününüzü dünyanın istediğiniz noktasına ulaştırırken siz de dünyanın diğer ucundan ürününüze kavuşabiliyorsunuz. Tedarik konusunda, tahsilat ve lojistik konusunda bir dizi hizmete dijital dünyanın getirdiği ayrıcalıkla erişebiliyorsunuz. Bu sebeple ticaretle ilgilenenlerin bu durumu yeni normal olarak kabul etmesi, dijital dönüşüme ayak uydurması ve çağı kaçırmaması gerekiyor. Bizler de bu noktada eğitim konusunda sağladığımız desteklerle ihracatını ve ticaretini sanal dünyaya taşımak isteyenlerin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

İhracatı dijital yolla gerçekleştirmek ve bu yola yeni adım atmak isteyen gençlere seslenen Fikret Kileci “Güvenilir firmalar ve kişilerle bağlantı kurun. Kendi doğrularınızla ve kendi bilgilerinizle E-ihracat yapabilirsiniz. Ülkemizin tüm kaynaklarını kullanabilirsiniz. Bizim zengin coğrafyamızda bulunan ürünlerimiz çok çeşitli. Gıdadan-teknolojiye kadar ürünümüz mevcut. Dolayısıyla bu kaynakları doğru kullanın hem kendinize hem de ülkenize doğru yatırımlar yapın. Dijital dünyayı doğru kullanın ve muhakkak ki bir danışmanınız olsun. Araştırarak yol alın. Dünya artık ufacık bir ekranın içinde. Siz de mevcut bilginizle o ekrandan dünyayı aşabilirsiniz” diye konuştu.