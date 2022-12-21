Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hacı Yusuf Mescit Mahallesine kazandırılacak pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hacı Yusuf Mescit Mahallesine kazandırılacak pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet veren Karatay Belediyesi, ilçeye yeni bir pazar yeri daha kazandırıyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi ekipleri, Karatay Hacıyusuf Mescit Mahallesi sakinlerinden gelen talep üzerine mahalleye yeni bir açık pazar yeri kazandırılması için çalışmalara başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile birlikte çalışmaların sürdüğü Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’ni ziyaret ederek ekiplerin pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, her alanda olduğu gibi ilçeye kazandırılacak yeni pazar yeri projelendirme çalışmalarında da “ortak akıl ve birlikte yönetim” ilkesini uyguladıklarının altını çizdi.

“Hemşehrilerimizin mutluluğu ve rahatı için çalışıyoruz”

Hasan Kılca, yeni pazar alanını esnaf ve Karataylıların en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Karatay’ın her şeyin en iyisi ve güzeline layık olduğu inancıyla çalıştık bu anlayışla da gayretimiz sürüyor. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve rahatı için çalışıyoruz. Bu çerçevede de ilçemize yeni bir pazar yeri daha kazandırıyoruz. Burası daha önce boş bir alandı ve bizler de bu alanın hemşehrilerimizin pazar yeri ihtiyacını karşılaması için buranın tahsisini belediyemize sağlayarak hemen çalışmalara başladık. Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde hayata geçecek bu yeni pazar yerimiz, bu mahallemizin yanı sıra Erenler ve Emirgazi mahallelerimize de uzun yıllar hizmet verecek. İlçemize kazandırdığımız yeni projemizin Karatay’a ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.