Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesinde yaklaşık 4 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesinde yaklaşık 4 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını sürdürerek, temiz bir çevre oluşumuna katkısını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesinde yaklaşık 4 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirildi. Çalışmada; dere yatağında birikme yapan zararlı maddeler üst tabakadan uzaklaştırıldı. Çökme sonucu meydana gelen tortular temizlenerek su akışının sağlıklı olması sağlandı.

Daha önceleri bu bölgede yağışlı havalarda dere yatağında birikme yapan maddeler nedeniyle taşmalar meydana geliyordu. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız zor durumda kalıyordu. Tarım arazileri de zarar gördü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 4 kilometrelik temizlik çalışması yapıldı. Oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu. Artık sorun yaşamayacağız. İnsanımız da tarım arazilerimiz de zarar görmeyecek. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetin önemli olduğunu düşünüyorum. Cengiz Başkana selamlarımı gönderiyorum” dedi.