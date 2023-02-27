Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye hareket eden İzmit Belediyesi, Adıyaman’da dayanıklı kıl çadırlardan oluşan Çadırkent’in kurulumunu tamamladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye hareket eden İzmit Belediyesi, Adıyaman’da dayanıklı kıl çadırlardan oluşan Çadırkent’in kurulumunu tamamladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İzmit Belediyesi, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Adıyaman için çalışmaların hızlı bir şekilde başladığı Çadırkent’in kurulumu tamamlandı. İklim şartlarına uyum sağlayan ve insan yaşamına birçok kolaylık getiren kıl çadırlardan oluşan Çadırkent için talebin fazla olduğunu belirten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “Adıyaman’da kurulumunu yaptığımız Kapsamlı Yaşam Alanı ve Çadırkent’in altyapısıyla birlikte kurulumu tamamlandı. Bölgenin iklimine uygunluğu ve çadırlarımızın özellikli olması nedeniyle yoğun talep görüyor. Bizim de beklemediğimiz yoğunlukta talepler oldu. Biz de amacına bu kadar uygun iş yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.