Erkek giyim markası Kiğılı, yılbaşı için yapmış olduğu özel ek indirim seçeneklerini de barındıran kampanya ve geniş ürün yelpazesiyle rengarenk bir yeni yıl vadettiklerini duyurdu.

Erkek giyim markası Kiğılı, yılbaşı için yapmış olduğu özel ek indirim seçeneklerini de barındıran kampanya ve geniş ürün yelpazesiyle rengarenk bir yeni yıl vadettiklerini duyurdu.

Gömlekten cekete, pantolondan sweatshirt’e, monttan kabana Sonbahar/Kış sezonu ürünlerinden oluşan geniş bir koleksiyonun yer aldığı ve Kiğılı mağazalarında geçerli yılbaşı kampanyası, kaliteyi modern tasarımlarla buluşturmayı hedefliyor.

Yılbaşı kampanyasına özel indirim seçenekleri

Markanın yapmış olduğu yüzde 40 indirime ek tek ürüne yüzde 10, 2 ürüne yüzde 15, 3 ve üzeri ürüne yüzde 25 indirimin sunulduğu yılbaşı kampanyası ile yeni yıla şık bir başlangıç yapmak mümkün oluyor. Buna ek olarak 2 bin TL’ye 200 TL, 4 bin TL ve üzeri alışverişlerde de 600 TL anında indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında üç ve üzeri ürün alımında gömlekler 225 TL, rahat pantolonlar 375 TL, trikolar 395 TL, yelekler ise 445 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcısıyla buluşuyor.