Türkiye’nin öncü ve yenilikçi erkek giyim markası Kiğılı, benimsediği sürdürülebilir iş süreçleriyle elde ettiği başarılarına devam ediyor. Doğaya ve insana değer veren misyonunu tüm iş süreçlerine entegre eden Kiğılı, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin üretime olan entegrasyonu sayesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi erkek giyim markası Kiğılı, benimsediği sürdürülebilir iş süreçleriyle elde ettiği başarılarına devam ediyor. Doğaya ve insana değer veren misyonunu tüm iş süreçlerine entegre eden Kiğılı, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin üretime olan entegrasyonu sayesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Erkek giyim sektörüne kazandırdığı yeniliklerle öncülüğünü sürdüren Kiğılı, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık Belgesi’ni aldı. İş süreçlerinin tamamında sürdürülebilir geleceği inşa etme politikalarını sürdüren Kiğılı, aldığı bu belgeyle kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusundaki hassasiyetini bir kez daha kanıtladı.

Kiğılı’da üretimin odak noktası verimli kaynak kullanımı ve atık miktarının azaltımı

Atık miktarının azaltılmasıyla çevre ve insan sağlığının korunması için yürütülen sıfır atık yaklaşımının önemine değinen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumunda. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ise toplumda önemli bir konumda bulunan öncü markalara büyük iş düşüyor. Bu doğrultuda Kiğılı olarak koleksiyonlarımızı oluştururken her ne kadar sektörümüzde öncü olmak için çabalıyorsak israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve geri dönüşüme de ayrıca önem veriyoruz. Bunun için üretimin farklı aşamalarında oluşan elektrikli ve elektronik atıklar, su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler ile atık tekstil parçalarını Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile geri dönüşümünü sağlıyoruz. Üretimde kullandığımız geri dönüştürülmüş ham maddelerle tekstil endüstrisinin bugün ve yarınını koruyan öncü uygulamaları hayata geçiriyoruz. Üretimin her aşamasında doğaya olumsuz etkiyi en aza indirirken tüm koleksiyonlarda sıfır atık bilinciyle hareket ederek süreçlerimizi buna entegre ediyoruz. Kapsül ve Tomorrow koleksiyonumuz da bu anlayışla tasarladığımız parçalardan oluşuyor. Almış olduğumuz Sıfır Atık Belgesi de önümüzdeki süreçte sürdürülebilir stratejilerimiz için bize ayrı bir motivasyon sağlayacak” dedi.