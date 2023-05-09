Erkek moda markası Kiğılı, ‘Hikayeni Yaz’ mottosuyla hazırladığı 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ile bu yaz herkesi kendi hikayesini bulmaya, keşfetmeye ve hissetmeye davet ediyor.

Yeşil moda ve sürdürülebilirlik kavramlarına önem vererek tasarlanan parçaların da yer aldığı koleksiyon, herkesi kendi hikayesini bulmaya çağırırken, doğayla yeniden bağlantı kurmayı simgeliyor. Koleksiyon, yazın enerjisini doyasıya yaşarken, hikayesini bulmak isteyenler için keşfe çıkmalarına ilham oluyor.

Kiğılı’nın yeni koleksiyonu hakimiyet süren toprak renkleri, kırık beyaz, yeşilin tonları, kırmızı, gök mavisi, limon sarısı ve çimen yeşili gibi canlı ve parlak renklerle doğayı simgeleyen dinamik bir stil sunuyor.

Koleksiyon hakkında şu bilgiler verildi: Çalışma hayatı ile sosyal hayatın içi içe geçtiği yeni yaşam tarzına uygun rahat, şık ve sürdürülebilir bir deneyim isteyen Kiğılı erkekleri için tasarlanan koleksiyonda, esneklik ve konfora odaklanan tasarımlar yer alıyor. Klasik modellerin de yeniden yorumlanarak hayat bulduğu koleksiyonda esnekliğin yanı sıra, dayanıklılık, hafiflik ve çabuk kuruma gibi birçok özellik yer alıyor.

Kiğılı 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonu; birbirleriyle kombinlenebilen tasarımlar, kusursuz bir renk uyumu, iyi hissettirme üzerine tasarlanan keten ve pamuklu gömlekler, özel baskı teknikleri ile tasarlanan t-shirtler, farklı kumaş detayları ile harmanlanan parçalar, fonksiyonel kullanım sunan ceketler, kanvas pantolonlar ve stilleri tamamlayan kemer, çanta, takı ve ayakkabıdan oluşan geniş bir ürün seçkisi sunuyor.

2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nun markanın mağazalarında ve kigili.com.tr adresinde yer aldığı belirtildi.