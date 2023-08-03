Bingöl’ün Kiğı ve Adaklı ilçesinde yapımı devam eden 208 deprem konutu AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin tarafından incelendi.

Bingöl AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, 2015 ve 2020 yıllarında meydana gelen depremlerde hak sahibi olan afetzedeler için Kiğı merkezde yapımı devam eden 176 ve Adalı’daki 32 adet afet konutunu yerinde inceledi. İncelemelerde Boğatekin’e AFAD teknik personelleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. Boğatekin, firma yetkililerinden inşaatların yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı.