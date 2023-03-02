Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Kayseri Şubesi tarafından başlatılan Bi’dolu Kitap Projesi ile depremzede çocuklara kitap ulaştırmak için deprem bölgesindeki illerde kütüphane kurulacak. Kampanya hakkında açıklama yapan KİGDER Kayseri Şube Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “Çocuklarımıza kütüphane kurmak için yola çıkıyoruz” dedi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Kayseri Şubesi tarafından başlatılan Bi’dolu Kitap Projesi ile depremzede çocuklara kitap ulaştırmak için deprem bölgesindeki illerde kütüphane kurulacak. Kampanya hakkında açıklama yapan KİGDER Kayseri Şube Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “Çocuklarımıza kütüphane kurmak için yola çıkıyoruz” dedi.

Depremin ilk gününden beri bölgeye destek olduklarını ve dayanışmaya devam ettiklerini söyleyen KİGDER Kayseri Şube Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) olarak sosyal sorumluluklarımız gereği üzerimize düşenleri ilk andan beri süren, yoğun çalışmalarımızla yapmaya gayret ediyoruz. KİGDER olarak depremin olduğu ilk saatlerden itibaren gönüllülerimiz ve üyelerimizle hızla organize olduk ve afet bölgesine iletilmek üzere; depremin hemen ertesi günü 100 battaniye 2 bin ekmek, 2 bin 100 şişe su, 100 gıda kolisi ve 100 koli ev yapımı poğaça, 08.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş Sudeposu bölgesine bin kişilik kıyafet ve ayakkabı, 12.02.2023 tarihinde Samandağ İlçesi’ne 300 kilo kuru gıda, 5 elektrik sobası, 20 koli çocuk bezi, 10 koli hasta bezi, 200 adet hijyenik ped, -16 Şubat Elbistan’a 20 koli süt, 10 koli mama, 1 ton kömür, 2 ton odun, 1 küçük tüp, 50 konserve, 50 kg şeker, 50 diş macunu ve fırçası, 2000 adet şişe su 20.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde kurulmuş Çadır Anaokulu’na 100 yavrumuz için kırtasiye malzemeleri yolladık. 22.02.2023 tarihinde Büyükeceli/Gülnar/Mersin’de Akkuyu Park İşçi Yaşam Merkezi’ni ziyaret ettik. Çoğunlukla Hatay ve Adıyaman’dan olmak üzere 675 vatandaşımızın yerleştiği konteynerlarda onlarla buluştuk. Giderken elimiz boş gitmedik. Konteynerlar için 300 adet halı, çarşaf, yastık kılıfı, yüz ve vücut havlusu ve 300 kilo kuru gıda götürdük Orada yaşayan 100 çocuğumuza onlar için aldığımız oyuncakları dağıtırken hepsine tek tek sarıldık, öptük Sınav döneminde olan 16, çocuğumuzdan aldığımız test kitapları, kırtasiye ve okul çantası ihtiyaç listesini de Kayseri’ye döner dönmez temin edip hemen bir gün sonrasında söz verdiğimiz şekilde yavrularımıza ulaştırdık. Bölgeden ilimize gelen 8 konuk ailemize tüm ev eşyalarıyla yaşam ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayabilecekleri yuvalar kurduk. Dayanışmaya devam ediyoruz” dedi.

Karaoğlu, çocuklara kütüphane kurmak için yola çıkacaklarını ve proje sonunda binlerce çocuğa ulaşmak istediklerini söyleyerek, “Bizi derinden yaralayan büyük çaplı bir afetin en çok etkilediği gruplardan biri çocuklarımız. Takdir edersiniz ki bu zorlu süreçte en çok etkilenenler onlar oldu. Aldıkları yaraların iyileşmesi uzunca bir zaman alacak. Belki kayıpları asla dolmayacak ama biz onlara "kaybettikleri" olacağız. Onlarla beraber biz de yaralandık ama hep beraber iyileşeceğiz. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu konuda eğitim, kitap, sanat etkinlikleri gibi ilaçlarımız var. Biliyoruz ki, okumak iyileştirir. Okuyan çocuklarımız, bilinçlenen gençlerimiz, yarının anneleri ve babaları olacaklar. Bu afetin uzun dönemde görülebilecek olumsuz sağlık etkilerini de elimizden geldiğince bu şekilde azaltmaya çalışacağız. Yani yalnızca bugüne değil yarına da yatırım yapacağız. Temamız, okumak iyileştirir, sevgi iyileştirir, sanat iyileştirir, doğa iyileştirir, renkler iyileştirir. Biz tüm bu temaları birleştirdiğimiz KİGDER kütüphaneleri ile gidiyoruz çocuklarımıza. Afetten zarar gören bölgelerde çocuklarımıza kütüphaneler kurmak için yola çıkıyoruz. Hatay ilk hedef noktamız Her tamamladığımız kütüphane ile arkamızda yüzü gülen, kalbi iyileşmeye başlayan mutlu çocuklar bırakarak diğer bir ilimize geçeceğiz içimizdeki huzurla. Bu projenin sonunda binlerce çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Hayalimiz büyük. Bu hayalimizi gerçekleştirirken bize yol arkadaşı olacak TED Üniversitesi ile bir protokol imzaladık ve projeyi beraber yürütme kararı aldık. Rektör İhsan Sabuncuoğlu hocamıza ve TED üniversitesi ilgili departmanlarına ve öğrencilerine bu işbirliği için teşekkür ediyoruz. Deprem yaşanmış alanlarda, hayatı kademeli olarak normalleştirirken, kitapların eğitici ve iyileştirici gücünden yararlanacağız ve kütüphanelerimizi beraber kuracağız. Bi’dolu Kitap sloganı ile çıktığımız bu yolda kuracağımız kütüphaneler için konteynerları Kayseri Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi’nden, İstanbul Büyükşehir (IBB), İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ve Mersin Akkuyu İşçi Yaşam Merkezi’nden talep ettik. Çünkü bu saydığımız kurumlar deprem yaşanan illerde konteyner ya da çadırlardan oluşan yaşam alanları kurdular. En uygun alanları belirlerken onların alandaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Kısa vadeli hedefimiz 11 ilde 11 kütüphane kurmak. En büyük hedefimiz ise afet bölgesinden başlayan bu hareketimizin Kurtuluş Savaşı’mız misali yurdumuzun her noktasına bizim duyduğumuz heyecanla yayılması. Konuyla ilgili belediyelerimizle görüştük. İlk görüşmelerimiz olumlu, kesin cevapları bekliyoruz. Bize kütüphane olabilecek konteyner bağışlanır bağışlanmaz da kitap alımını başlatacağız. Kütüphanelerimizin içerisinde yer alacak kitaplarımız için büyük yayınevleri ile görüşüp indirimli ürün alma konusunda da prensipte anlaştık, kitap seçimlerimizi yaptık. Ancak seçtiğimiz kitapları bölgenin ve çocuklarımızın hassasiyetlerini göz önüne alarak uzman arkadaşlara inceletiyoruz. Haydi hep beraber el ele merhem olalım deprem çiçeği çocuklarımıza "Bi’dolu Kitap" getirdik size diyelim, dünyaları ayaklarına serelim” ifadelerini kullandı.