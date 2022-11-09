Ukrayna-Rusya savaşında elde edilen Rusya’ya ait askeri malzemeler, gelirleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de satışa çıkarıldı.

Ukrayna-Rusya savaşında elde edilen Rusya’ya ait askeri malzemeler, gelirleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’de satışa çıkarıldı.

Kiev’de, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında elde edilen Rusya’ya ait askeri ekipmanların satıldığı bir mağaza açıldı. Mağazada, telegram ve açık artırmalar yoluyla gerçekleştirilen satıştan elde edilecek gelir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne aktarılıyor. Şu ana kadar satışlardan 100 bin dolar elde edilirken, müşterilerin çoğunluğunu Avrupa ve ABD’li koleksiyoncular oluşturuyor.

Öte yandan, satılan askeri malzemeler arasında Rusya’nın Kiev, Harkov, Çernihiv ve Donbass’ta kullandığı el bombaları, NLAW tanksavar füzelerinin parçaları, askeri kasklar, kurşun geçirmez yelekler, apoletler, mermi kovanları, ilkyardım kitleri ve askeri belgeler bulunuyor.