Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya tarafından düzenlenen dron saldırısında alt yapı tesislerinin hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya tarafından düzenlenen dron saldırısında alt yapı tesislerinin hasar gördüğü belirtildi.

Rus kuvvetleri dün gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresine kamikaze dron’larla saldırı gerçekleştirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, saldırı sonucu kritik altyapı tesislerinde hasar meydana geldiğini ve elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Klitschko, mühendislerin hasarı onarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, 20 dron’dan yaklaşık 15’inin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, Kiev bölgesinde bazı evlerde hasar meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.