12-20 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatilde KidZania İstanbul’un misafirleri 120’den fazla rolü deneyimlerken aynı zamanda birbirinden farklı etkinlikler, atölye çalışmaları ve sokak oyunlarıyla eğlenirken öğrenecek.

12-20 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatilde KidZania İstanbul’un misafirleri 120’den fazla rolü deneyimlerken aynı zamanda birbirinden farklı etkinlikler, atölye çalışmaları ve sokak oyunlarıyla eğlenirken öğrenecek.

Ara tatilde çocukları, birbirinden farklı aktivitelerle karşılamaya hazırlanan KidZania, keyifli atölyelere de ev sahipliği yapacak. Çocukların 67 aktivite alanında kendi beceri ve ilgi alanlarına göre 120’den fazla rolü deneyimledikleri KidZania İstanbul, ara tatilde misafirlerini özel sürprizler ve doyasıya eğlence için bekliyor.

Ara tatil dönemi için hazırlıklarını yapan KidZania İstanbul, tatil boyunca misafirlerini sanat etkinlikleri, KidZania Şehir Meydanı’nda dans gösterileri, KidZania Şehir Tiyatrosu’nda hak savunucuları ile tanışma ve daha birçok etkinliğe davet etti.

Yapılan açıklamaya göre minik ziyaretçilerin oyun hamurlarından çeşitli tasarımlar yapacağı Tasarım Atölyesi, homopolar motor devresi kuracakları Bilim Atölyesi, çocuk yogası hakkında bilgi edinecekleri; hayal gücünü, doğru nefes almayı ve esnekliği geliştirmeyi amaçlayan Yoga Atölyesi, el çabukluğu ve optik illüzyon kullanarak şaşırtıcı numara yöntemlerini öğrenecekleri İllüzyon Atölyesi ara tatil boyunca KidZania’da çocuklarla buluşacak. Ayrıca 15 Kasım 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek Devir Daim Tekstil Geri Dönüşüm Atölyesi’nde geri dönüşüme dair sohbet edilecek ve çocuklar kumaş parçalarından yeni ürünler tasarlayacak.

12-20 Kasım tarihleri arasında KidZania’daki İş Bankası aktivite alanına gelen tüm çocuklara kitap hediye edilecek.