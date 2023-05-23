Aydın’ın Kuşadası ilçesinden İstanbul’da yapılan Kickboks şampiyonasında Kick Ligth kategorisinde dünya birincisi oldu.

Türkiye Kickboks Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da Kongre Merkezi’nde yapıldı. 46 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı uluslararası şampiyonada önemli bir başarı Kuşadalı sporcu Metehan Derdiyok’tan geldi. Derdiyok, yıldızlar Kick Light kategorisinde dünya birincisi oldu.

Kuşadası Adadoğan Spor Kulübü sporcusu, Antrenör Doğan Topçu öğrencisi Metehan Derdiyok wako kickboks dünya kupası turnuvasında 63 kilo yıldız erkekler Kick Light kategorisinde birinci oldu. Geçen yıl Metehan Derdiyok’un ağabeyi Orhan Kayhan Derdiyok da aynı kategori 57 kiloda birinci olmuştu.