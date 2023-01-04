Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks İl Temsilciliği’nin faaliyet programında yer alan Kick Boks İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, Köyceğizli sporcu il birinci oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks İl Temsilciliği’nin faaliyet programında yer alan Kick Boks İl Birinciliği müsabakaları sona ererken, Köyceğizli sporcu il birinci oldu.

Kick Boks Küçükler, Yıldızlar, Gençler A ve Gençler B İl Birinciliği müsabakaları Muğla Atatürk Stadı Kick Boks Antrenman Salonunda yapıldı. 50’den fazla okulun katılımı ile Kick Boks Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları müsabakaları başarıyla tamamlandı. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yağız Yaman Kick Boks Point Fighting Gençler B Erkekler müsabakalarında 74 kg’da il birincisi oldu. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri takdim edildi.