Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katılan Elazığ kafilesi, organizasyonu 17 madalyayla tamamladı. Elazığlı 6 sporcu ise milli takıma girmeye hak kazandı.

Mardin’de 6-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 17 sporcu, Elazığ adına dereceye girdi. Şampiyonada Elazığlı 6 sporcu ise milli takıma katılmaya hak kazandı. Elazığlı sporcular ayrınca Portekiz’de yapılacak olan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda ve İstanbul’da yapılacak olan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda mücadele edecek.