Kayseri’de 18 yaşındaki kick boks sporcusunun bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili görülen karar duruşmasında, sanık Y.E.A.’ya 12 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de 18 yaşındaki kick boks sporcusunun bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili görülen karar duruşmasında, sanık Y.E.A.’ya 12 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 6.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasına tutuklu yargılanan Y.E.A. SEGBİS’le katılırken, bıçaklanarak hayatını kaybeden M.M.K.’nin annesi, babası, ve avukatlar da hazır bulundu. Mahkemede tanıklık eden E.D. verdiği ifadesinde, Y.E.A.’nın tekme attığını, M.M.K’nin de sadece kendini koruduğunu söyledi. Duruşmada sanık Y.E.A. pişman olduğunu söylerken, Mahkeme heyeti sanığa 12 yıl hapis cezası verdi.

Olay

3 Ocak saat 15.30 sularında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yolda yürüyen M.M.K. (18) ile Y.E.A. (16) arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Kavga sırasında Y.E.A. cebinde bulunan bıçağı çıkararak M.M.K.’yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan kick boksçu M.M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.