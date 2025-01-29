Antalya’da düzenlenen Kick Boks Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Niğdeli sporcular yarışlardan 3 madalya ile döndü.

25- 28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Kick Boks Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Niğde’yi temsil eden Şimşek Spor Kulübü sporcuları 3 madalya kazanarak kentin gururu oldular.

Milli Antrenör Ufuk Şimşek ve antrenör Halil İbrahim Şimşek yönetiminde yarışa hazırlanan 79 kg’da Kutay Şimşek Türkiye 2.’si, 63 kg’da Oğuzhan Erfidan Türkiye 2.’si, bayanlarda ise Nazan Keskin 3. olurken, 74 kg’da Mehmet Taha Ötgünlü ise çeyrek final oynama başarısı göstererek ilk 8’e girmeyi başardı.

Kick Boks Milli Takım için puanlarını yazdırmayı başaran sporcular, İzmir’de yapılacak olan şampiyonada da iddialı olduklarını belirterek tek hedeflerinin milli takıma girip Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek olduğunu ifade ettiler.